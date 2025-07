Aitana y su look de infarto con vestido de Roberto Cavalli: piel, escote y declaración de amor a Plex

Aitana ha vuelto a hacer gala de su poderoso magnetismo en una de sus reapariciones más esperadas. La artista acudía este jueves, 10 de julio, al evento organizado por Yves Saint Laurent Beauty en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde ejerce como embajadora local de la firma de belleza junto al actor Arón Piper. Una cita que ha marcado un paréntesis en su verano entre Ibiza y los próximos conciertos de su gira.

Además de brillar con su estilismo, Aitana habló ante la prensa sobre el buen momento personal que está viviendo tras confirmarse su relación con el influencer Plex. “Estoy muy feliz”, aseguraba la cantante, quien no dudó en confesar que está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida: “Yo creo que sí”. También dedicó unas bonitas palabras a su pareja, al que definió como “el mejor en lo suyo”. Después de disfrutar de unos días en Ibiza celebrando su cumpleaños junto a amigos y su pareja, la cantante hizo una parada en Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales. Y, como siempre, lo hizo dejando huella con un look que apunta a convertirse en uno de los más icónicos de la temporada.

Un look de impacto firmado por Roberto Cavalli

Para esta ocasión tan mediática, Aitana se convirtió en la gran protagonista de la noche al ser la última en llegar, posando ante los fotógrafos con una enorme sonrisa y acaparando todas las miradas. Su elección de vestuario no dejó indiferente a nadie: un vestido negro de efecto lava con escote corazón y cuello halter perteneciente a la colección otoño/invierno 2025-2026 de Roberto Cavalli, que todavía no ha salido a la venta. Un diseño de corte sirena que se ajusta a la silueta y remata en un espectacular volante en el bajo, confeccionado en piel brillante, que ya lució Olivia Rodrigo en la after party de los Oscar.

Aitana. Gtres

Complementos de lujo: Amina Muaddi y Tiffany & Co.

Aitana combinó el diseño italiano con unos altísimos zapatos negros con plataforma y pulsera al tobillo de la diseñadora Amina Muaddi, conocidos por su carácter vanguardista y rompedor.

Aitana. Gtres

En cuanto a las joyas, apostó por la elegancia atemporal de Tiffany & Co., luciendo pendientes y un anillo de la emblemática firma estadounidense.