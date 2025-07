La cama de Plex, pareja de Aitana, que vale 6.000 € y es viral por este detalle

14,7 millones de suscriptores tiene en YouTubeel zamorano Daniel Alonso, conocido mundialmente como YoSoyPlex, uno de los creadores de contenidos más importantes de nuestro país. Tras su tercera vuelta al mundo, una de las series que le han catapultado durante los últimos años, Plex ha dormido en malas condiciones en muchos rincones del planeta Tierra, por lo que se marcó un objetivo al volver a nuestro país: tener la mejor cama posible. Plex ha mostrado todos los detalles de su nuevo lugar de descanso, en el que se ha gastado 6.000 €, con un detalle especial que la convierten en un lugar ideal para descansar como si "estuvieras en un hotel de lujo".

Todos los detalles de su nueva cama han sido ofrecidos en su último video de YouTube, en el que ha mostrado también como es el menú personal que ha sacado en colaboración con McDonald's, una campaña publicitaria que también fue realizada hace un par de veranos por su actual pareja, la cantante Aitana Ocaña. Plex se ha sincerado, comentando que "ha dormido mal en muchos lugares durante la vuelta al mundo" y quería tener un cama de ensueño, como la de los hoteles, con muchas almohadas. Ha revelado, que en el mundo del descanso hay muchas ramas, hecho que le ha sorprendido bastante. Toda la cama, esta hecha con seda, una fibra natural de origen animal, producida principalmente por el gusano de seda, durante el proceso de formación de su capullo. Es una de las fibras textiles más antiguas y valoradas del mundo, conocida por su brillo, suavidad, resistencia y ligereza. Después de gastarse 6.000 € en la cama, Plex sorprende en el video comentando que no le gusta la sensación, ya que según palabras del zamorano "sientes que no estás tapado con nada, aunque si notas el calor", y que no sabe que hacer después de gastarse ese dineral, si modificarla de nuevo o acostumbrase.

Así esta su relación Aitana

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas oficiales, han sido vistos juntos en varias ocasiones y sus interacciones en redes sociales no han pasado desapercibidas. Aunque ambos mantienen sus vidas privadas con discreción, no han evitado del todo que la atención mediática se centre en esta nueva pareja de celebridades españolas.