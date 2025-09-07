Las compras de Zara, Mango y H&M para renovar el armario de septiembre

De la misma manera que la rutina diaria cambia radicalmente en el mes de septiembre, ocurre también en el vestidor. Los días comienzan a ser más cortos, las primeras horas de la mañana sufren los grados más bajos y se establece esa temporada de entretiempo que permite jugar con todas las prendas de vestir. Es decir, dejamos de lado aquellas más fresquitas o veraniegas para dar la bienvenida de nuevo a las que permiten recurrir al layering o son aptas para el cambio de temperaturas. Por lo que, a causa de las circunstancias, nos encontramos en el momento más óptimo (a dos semanas de dar el pistoletazo de salida al otoño) para hacer el cambio de armario.

La buena noticia es que ya no tendremos que sufrir (tanto) la humedad o el calor sofocante, que directamente condicionan nuestra forma de vestir, así como impiden en muchas ocasiones innovar. Ahora, tenemos la oportunidad de otorgar un aire más creativo y divertido a nuestros ítems en relación a las nuevas tendencias de otoño 2025, la superposición o recrear los deseados looks que hemos visto en la Semana de la Moda de Copenhague. Todos ellos adecuados a las condiciones meteorológicas sin desvincularse del buen gusto por la moda. Las principales marcas de moda low cost han inundado tanto las páginas webs como las tiendas físicas con las colecciones de otoño-invierno 2025/2026, que fusionan la versatilidad con la comodidad para cualquier ambiente o escenario. Desde para los looks de oficina (donde sufrimos cambios de temperaturas en relación al exterior) hasta en el street wear con la incorporación de lo más llevado según las firmas más consolidadas en el panorama internacional.

15 compras 'low cost' para comenzar septiembre

Como decíamos, algunas de las marcas low cost que ya han lanzado las prendas más en tendencias son Zara, Mango o H&M, entre muchas más. Somos conscientes de que todavía hace un poco de calor, pero en un chasquido de dedos podríamos sufrir este cambio radical y encontrarnos con un contraste térmico. Y teniendo en cuenta de que el día 22 de septiembre ya entraremos plenamente en la estación otoñal, no íbamos a perder la oportunidad de adelantarnos a ello para conseguir los esenciales que nos harán el día más ameno con looks fashionistas. Nos referimos a polos de rayas, cazadoras de efecto ante, gabardinas o pantalones bombachos. Por todo ello, a continuación, presentamos las 15 compras de Zara, Mango y H&M que son perfectas para hacer el cambio de armario de septiembre.

Trench cruzado, de Zara (50 euros)

Trench cruzado. Zara

Chaqueta de punto, de Zara (30 euros)

Chaqueta de punto. Zara

Top de volantes, de Zara (23 euros)

Top de volantes. Zara

Vestido fluido, de Zara (60 euros)

Vestido fluido. Zara

Pantalones bombachos, de Zara (40 euros)

Pantalones bombachos. Zara

Náuticos marrones, de Mango (60 euros)

Náuticos marrones. Mango

Vestido de estampado animal, de Mango (60 euros)

Vestido de estampado animal. Mango

Vaqueros de estampado floral, de Mango (50 euros)

Vaqueros de estampado floral. Mango

Blusa de mangas abullonadas, de Mango (40 euros)

Blusa de mangas abullonadas. Mango

Bermudas de pinza, de Mango (40 euros)

Bermudas de pinza. Mango

Polo de rayas, de H&M (16 euros)

Polo de rayas. H&M

Chaleco en chocolate, de H&M (30 euros)

Chaleco en chocolate. H&M

Pantalones en chocolate, de H&M (30 euros)

Pantalones en chocolate. H&M

Camisa victoriana, de H&M (23 euros)

Camisa victoriana. H&M

Cazadora de efecto ante, de H&M (45 euros)

Cazadora de efecto ante. H&M

Para muchos, el otoño es una de las mejores temporadas para vestir. Lo cierto es que nos permite jugar con un gran abanico de posibilidades con el fin de completar estilismos en tendencia, originales e inspiradores. Exactamente aquellos que siempre vemos en Pinterest y deseamos recrearlos.