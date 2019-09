El jersey asimétrico de la nueva colección de Zara con el que vas a soñar despierta

El lunes llega el otoño y con él llegará el frío, la lluvia y todas aquellas mañanas de no querer salir de la cama sin llevar la manta acuestas. ¿Eráis de esos que se iba al colegio con el pijama debajo? Nosotras no, pero siempre hemos flipado con la que lo hacía para no pasar el frío de desnudarse de buena mañana (cosas de la vida). Pero volviendo a lo que nos ocupa, no te va a dar pena dejar atrás el calor si es para llevar este PRECIOSO jersey de Zara.