Estas camisetas se van a llevar todos los 'likes' de Instagram

¿Fan de las camisetas con mensaje? Sí, nosotras nos declaramos fans de ellas, pero no ahora que son tendencia, desde siempre. Y es que no hay mejor manera de lanzar un mensaje al mundo que con una buena frase en tu camiseta, chaqueta o cualquier otra prenda. Y hablando de mensajes, los de Mr. Wonderful, sin duda. son los que más saben de crear frases y mensajes molones. Por eso no podíamos comenzar mejor este viernes 13, o 12+1 (sí, somos supersticiosas) que descubriendo esta colaboración que han creando con Stardivarius.