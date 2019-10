Las botas de agua más bonitas para esta semana de lluvias

¡Feliz lunes (pasado por agua)! Y es que si no te gusta la lluvia, mejor no mires las previsiones del tiempo para toda la semana en la mayoría de España. Parece, que ahora sí que si, ha llegado el otoño en todo su esplendor. Así que para estos días no hay nada mejor que calzarse una buenas botas de agua, aunque a nosotras nos gusta mucho más la palabra katiuskas. Antes reservadas solo para los más pequeños... ¿No os encantaba saltar charcos con ellas puestas de pequeños? ¡A nosotras sí! Bueno y ahora también. Hace años que no faltan en nuestros armarios. Se han convertido en un calzado básico para las que más saben de moda, no faltan en sus armarios, incluso para ir a la oficina.

Por eso os traemos una selección de las botas de agua que más nos han gustado para esta semana de intensas lluvias. ¡No te mojes los pies! Eso sí, siempre con estilazo.

1. Botas de agua de Mango (69,99€)