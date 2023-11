Nos vamos directas al Black Friday de Zara para copiarle a Amelia Bono la bomber de borreguito perfecta para el frío de Madrid

Viernes de Black Friday y nuestro primer fichaje va a ser esta bomber de borreguito calentita de Zara que le vamos a copiar a Amelia Bono. Amelia Bono no para (no para, no para), y es que no hay día que no nos cree una nueva necesidad de moda que añadir a nuestro armario. Da igual que sea un chaleco corto, unas zapatillas o unos pitillo de piel, ahora empieza la semana haciéndonos necesitar esta bomber de borreguit de nueva colección de Zara . Y lo mejor es que tiene un 40% de descuento en el Black Friday de Zara. Y dicho y hecho. Porque si las bombers son la chaqueta estrella de este invierno 2023, esta de borreguito de Zara es perfecta para darle un toque calentito a todos nuestros looks, que con este frío también se agradece. Porque no todo iban a ser este viernes los lookazos de Aitana o de la Reina Letizia, esta chaqueta es perfecta para abrigarnos en looks más casuals.

Porque si hay una prenda que ha vuelto con más fuerza que nunca a nuestro armario esta temporada, esa es la bomber. La práctica bomber de cuero se convirtió en una chaqueta indispensable en los estilismos casuales de Diana de Gales. Ahora, esta cazadora regresa al plano de las tendencias de la mano de pasarelas, famosas como Kendall Jenner y Hailey Bieber y expertas en moda de todo el mundo y Amelia Bono dice que la vamos a llevar de borreguito para ir más calentitas.

Amelia Bono con bomber de Zara. @ameliabono

Bomber borreguillo ZW Collection, de Zara (rebajado 35,97 euros)

Bomber borreguillo. Zara

Se trata de esta bomber de cuello perkins y manga larga con bolsillos en delantero y forro interior con bajo acabado en elástico.