Olvídate de la celulitis este verano con el tratamiento anticelulítico favorito de consumidoras, redactoras de belleza e influencers (y de venta en farmacias)

Cuando desde la redacción de Lifestyle de La Razón os recomendamos algún producto, es porque lo hemos probado anteriormente, y estamos completamente seguras de que son los mejores. Y eso es lo que nos pasa siempre con E'lifexir de Phergal Laboratorios, que además de ser la marca favorita de las redactoras de belleza, también lo es de influencers y consumidoras. De Carmen Lomana, Mar Flores, Eugenia Osborne, Karen Bonmati o María José Suárez, una lista larga que no puede vivir sin sus tratamientos anticelulítico. Hablamos de dos productos de E'lifexir de Phergal Laboratorios de los que somos muy fans en la redacción, y son perfectos para prevenir la temida celulitis y tener una piel firme, más ahora que ha llegado el momento de lucir piernas en este inicio de verano. Desde mi madre, a mi mejor amiga, o mi compañera de redacción, no queda ni una que no lo haya añadido a su rutina de cuidado diario. Estamos hablando de E'lifexir Minucell Intensive Aceite y Sérum.

Hoyuelos o piel rugosa en glúteos, caderas, muslos o abdomen, eso es la celulitis. Y lo más probable es que en algún momento de tu vida vayas a tenerla, sobre todo una vez te acerques a los treinta o incluso antes, porque nueve de cada diez mujeres la sufren. Aunque no podemos ir en contra de las estadísticas, si que podemos minimizarla o incluso hacer que desaparezca con una buena alimentación, deporte y este tratamiento anticelulítico de E'lifexir, sin el que ya no podemos vivir. E’lifexir Minucell Intensive Aceite & Sérum están diseñados para eliminar y prevenir la celulitis, hidratar, reafirmar y reducir volumen en muslos y glúteos con resultados en 8 semanas*, aplicándolos dos veces al día. Por algo E’lifexir es la marca número 1 en ventas de anticelulíticos*.

Para empezar a combatir la celulitis tenemos este tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítico, drenante y reafirmante. Todo ello gracias a sus poderosos activos como el Aceite Bio de Ciprés y Lavanda, el Forskolin y el Mukul y el Extracto de Té Verde. Unos ingredientes que aportan una apariencia más lisa a la piel de forma inmediata. Además, contienen aceites reafirmantes (Niaouli, Olus Oil y Arroz) y el Aceite de Avellana Bio que tonifica y es el responsable de devolver la elasticidad a la piel. En 8 semanas reducirás el grado de celulitis en un 100%, reduce el contorno de muslos y glúteos hasta 5 cm y 6 cm, respectivamente; y mejora la firmeza en la zona de muslos y glúteos en un 100% (*).

Un producto de E'lifexir que ha sido galardonado con diferentes reconocimientos como el premio del Premio Vogue Belleza 2024 en la categoría Mejor Producto Nacional, que reconoce el talento como la innovación del producto cosmético, también del premio Belleza Glamour 2023 en la categoría de cuerpo al mejor tratamiento elegido por sus lectoras, y además, ha sido finalista en los premios internacionales Pure Global Beauty Awards en la categoría Best New Body Care Product.

¿Cómo aplicarlo? Pon el aceite en la palma de la mano y caliéntalo ligeramente frotando ambas manos y a continuación aplícalo sobre el área con celulitis, y con los dedos, ve estirando la piel en dirección ascendente durante unos 5 minutos en cada pierna. Después, masajea la piel, estirando con las dos manos y ejerciendo presión, mejor si lo haces con la pala de madera que puedes encontrar de regalo con el producto. También se recomienda usar la yema de los dedos para dar pequeños golpecitos sobre la zona porque esto ayuda a reactivar la circulación de la sangre.

Después de utilizar el aceite, llega el turno de este potente sérum anticelulítico refrescante de rápida absorción que reduce los depósitos grasos y favorece la desaparición de la celulitis más resistente. Contiene alto poder anticelulítico y drenante, mejorando la microcirculación y restaurando la elasticidad de la piel, mecanismos clave para ayudar a combatir la celulitis gracias a sus ingredientes. E'lifexir Minucell Intensive Sérum es ideal para todo tipo de pieles y su fórmula multiactiva con sus agentes fibrinolíticos favorecen la desnaturalización de las fibras de colágeno, elastina y fibrina, que son responsables de la formación de nódulos grasos. Además, la cafeína y la carnitina actúan como devoragrasas de alta efectividad y la presencia de Tripéptidos-1 ayuda a eliminar toxinas. Con su combinación de hiedra, ruscus y escina, que son venotónicos y anticelulíticos y antiedematosos, mejoran el drenaje linfático para una piel de ensueño. Y para restablecer la elasticidad de la piel y que esta se vea espléndida y firme, este sérum contiene ingredientes como el Extracto Seco de Centella Asiática, el Meadowfoam Seed Oil y la Creatina: juntos, controlan la formación ordenada de las fibras de colágeno y elastina, y ayudan a reducir la retención de líquidos.

¿Cómo aplicarlo? Desde E'lifexir nos recomiendan aplicarlo de 1 a 2 veces al día con un masaje ascendente en la zona después de usar el aceite, incidiendo en los nódulos marcados, especialmente en la zona de los glúteos.

Nosotras este verano lo tenemos claro para mantener la celulitis controlada; una dieta equilibrada, hacer ejercicio asiduamente y aplicarse a diario E'lifexir Minucell Intensive Aceite y Sérum, de Phergal Laboratorios.

Detrás de E'lifexir Minucell Intensive Aceite y Sérum se encuentra Phergal Laboratorios, la compañía farmacéutica con más de cuarenta años de experiencia en el cuidado de la piel. Sus fórmulas avanzadas, inspiradas en la naturaleza y respaldadas por la ciencia, ofrecen no solo resultados visibles sino también el bienestar y la tranquilidad de saber que estás cuidando de ti y del planeta.

