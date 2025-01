Paula Echevarría es la invitada perfecta a una boda de invierno con vestido de Coosy y botas muy altas

Las bodas de invierno son nuestras favoritas, no os lo vamos a negar. Estilismos que derrochan elegancia, clase y glamur como este que nos ha compartido Paula Echevarría en su cuenta de Instagram para ser la invitada perfecta de invierno con vestido de la firma española, Coosy, y botas altas. Sí, has leído bien, la actriz asturiana nos ha dejado claro que también puede ser la invitada más elegante a una boda de invierno con unas botas altas. Y no nos puede gustar más todo. Desde el vestido, al calzado, y a la diadema. Ahora solo necesitamos una boda, o un evento importante, para copiárselo.

Un precioso vestido estampado de cuadros tartán que destacaba por su tejido cálido y su patrón súper elegante que ha combinado con unas botas altas de tacón de Luis Onofre, Y lo que más nos gusta, siempre apoyando a la moda española. Esta noche lo ha hecho con un vestido de nueva colección de la marca Coosy, diseñado y confeccionado en España. En 2011 Virginia Pozo montó un negocio online donde vendía ropa femenina con un estilo diferente. Poco después empezó a crear sus propias prendas bajo la marca Coosy. Especializada en diseños para eventos, en 2021 tuvo un crecimiento del 52% y su facturación alcanzó los cuatro millones de euros. Sí, te suena su nombre porque también es la socia de Inés Domecq en The IQ Collection, o lo que es lo mismo, con sus dos marcas viste a las mujeres más elegantes de España como Tamara Falcó, Carmen Lomana, o la misma Paula Echevarría.

Vestido Ingrid estampado de Coosy (180 euros)

Vestido cuadros. Coosy

Un diseño que definen así en la web de la marca: "Este vestido tonos oscuros es una pieza imprescindible para esta temporada, destacando por su sofisticación y diseño elegante. Confeccionado en un tejido cálido y de alta calidad, este vestido presenta un patrón que combina tonos grises y azules, ideal para eventos formales o casuales en otoño e invierno. El vestido se ajusta a la cintura gracias a un detalle de costuras entalladas con ribetes a contraste en color azul que estilizan la figura y añaden un toque de distinción. Las mangas largas con hombreras discretas y el corte midi lo convierten en una opción perfecta para ocasiones más formales o de oficina, aportando un look refinado y con carácter".