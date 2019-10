Paula Moya y Julieta Padrós saben como combinar las botas 'cowboy' de Mango

Quien avisa no es traidor. Y nosotras ya os avisamos hace un mes de que estas botas cowboy de Mango iban a arrasar, y así ha sido. Ya se han agotado, tienen lista de espera y están triunfando como la Coca-Cola en Instagram. Y Paula Moya y Julieta Padrós lo saben, y ya han triunfado en su cuenta de Instagram luciendo las deseadas botas.

Porque si en 2018 un par de botas cowboy eran el sueño de todas las influencers, en otoño 2019 serán el must have sobre todas las tendencias. Bershka tiene las botas cowboy más buscadas, hasta ahora, porque estas de Mango van a arrasar y ya se han agotado. Pero, buena noticia... ¡Tienen lista de espera! Así que si sueñas con ellas ya te puedes apuntar. No es por dar envidia, pero yo ya las tengo y son BRUTALES.

La influencer Paula Moya nos ha enamorado combinándolas con un vestido tipo lencero en tono rojo satinado, combinando con un jersey negro para las horas más frías del día. Aunque perfectamente también nos lo pondríamos con un gustoso cárdigan por encima.