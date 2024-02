Pilar Dalbat: "Eugenia de Montijo ha sido una de las grandes mujeres olvidadas de la historia, y queríamos recordarla"

De Granada a París, pasando por Madrid y como gran homenaje a Eugenia de Montijo, así es 'Gracia 12', la nueva colección de Pilar Dalbat que anoche fue presentada en pleno corazón de la Gran Vía Madrileña, en el marco de Madrid es Moda. En escasas dos semanas la diseñadora viajará a la semana de la moda parisina para desvelar el resto de diseños que conforman esta línea, inspirada en esta figura histórica que para ella ha sido la primera gran influencer de la historia, y olvidada como muchas mujeres. De Granada al mundo. En la Semana de la Moda de Madrid, Dalbat ha desvelado las primeras piezas de esta colección inspirada en la emperatriz, también granadina, con la que la diseñadora pretende poner de manifiesto su vinculación con la artesanía local, la puesta en valor de los oficios y los lazos que Eugenia de Montijo mantuvo con estas mismas disciplinas impulsando por primera vez en París la alta costura.

'Gracia 12' será presentada el próximo 27 de febrero en el mismísimo París como gran homenaje a la eterna Eugenia de Montijo. La nueva colección de Pilar Dalbat se compone de tres bloques distintos, el primero de los cuales presenta prendas sofisticadas y elaboradas para el día, recuperando elementos del patronaje de sastrería artesanal. El segundo bloque incorpora estampados propios sobre patrones, con motivos vegetales en tonos violeta, mientras que el tercero está compuesto por más de diez propuestas inspiradas en los cuarenta años de luto que vivió la aristócrata en la que se inspira la colección. Los tejidos van desde el alpujarreño hecho con hilo reciclado hasta lanas frías, tules, tweeds bordados y neopreno, en una paleta de colores que incluye el crudo, verde esmeralda, grises, negros y el violeta, el color favorito de Eugenia de Montijo.

En Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con Pilar Dalbat horas después de su desfile en Madrid y antes de poner rumbo a París.

Desfile de Pilar Dalbat en Madrid. Daniel González Agencia EFE

Dos mujeres, dos épocas totalmente diferentes, Granada y París como telón de fondo, y el empoderamiento femenino más intergeneracional. ¿Qué tal, Pilar? Explícanos esta maravilla de ‘Gracia 12’ que tuvimos la suerte de disfrutar ayer en Madrid.

Inspirada en la legendaria figura de Eugenia de Montijo, la Colección Prêt-à-Couture para el próximo invierno 2025 reivindica al personaje desde mi visión más personal. El storytelling ello hemos dividido en tres bloques: El primer bloque presenta las propuestas de día, prendas más sofisticadas y elaboradas que en otras colecciones. La Chaqueta torera, la falda pantalón o la capa de viaje son algunas de las piezas recuperadas del patronaje de sastrería artesanal. Pantalones de talle alto, mantones XXL y vestidos midi con pañoleta, hacen un guiño al personaje que inspira la colección. Hemos vuelto a trabajar los estampados propios sobre patrón en el segundo bloque, esta vez con motivos vegetales en tonos violeta que lleva a su clásico vestido “silueta A” cuello alto y manga larga entre otros. Faldas de capa, vestidos y tops vaporosos trabajados a mano con delicadas aplicaciones completan los looks. La colección se completa con más de diez propuestas “total black”. Los cuarenta años de luto que viviera Eugenia de Montijo tras la muerte de su único hijo, nos han servido para inspirar vestidos largos, capas o faldas de tafeta con gran volumen y aire regio.

Como decías, Eugenia de Montijo ha sido tu musa inspiradora para esta nueva colección. ¿Por qué ella y no otra?

Es probablemente única mujer granadina que se convirtió en leyenda, pero como muchas otras grandes mujeres de la historia fue olvidada. Queríamos recuperar su figura. Además al llevar la colección a París el personaje vincula a la perfección ambas ciudades. Culta y políglota, fue consorte y regente de la nación más poderosa del mundo en ese momento, promovió la causa de los derechos de las mujeres a la formación universitaria y fundó hospitales, asilos y orfanatos. Dotada de una extraña belleza alejada de la norma de la época se convirtió en la primera influencer de la historia. Eugenia de Montijo dictó cánones españolizando la moda dentro y fuera del imperio francés; el mundo expectante descubría sus looks con volantes, mantillas o abanicos.

Una colección que pone de manifiesto el valor de la artesanía y la moda de autor española. ¿Un buen momento para reivindicar, no? Entre tanta IA, redes sociales y el fast fashion.

Toda la colección está patronada, confeccionada y bordada al más puro estilo artesanal que la casa lleva décadas defendiendo. Una oda a los oficios que la propia Eugenia de Montijo defendió a capa y espada a través de sus “toilettes políticas”, escondiendo detrás de cada prenda un mensaje para impulsar la defensa del hecho a mano, de la artesanía local y de la calidad y el diseño.

Desfile de Pilar Dalbat en Madrid. Daniel González Agencia EFE

¿Tienes la sensación que es tu colección más importante de los últimos años? ¿La más personal?

Creo que sin duda es una de las más importantes, es una gran responsabilidad presentar la colección en Paris y la previa de Madrid queríamos que estuviese a la altura de lo que para nosotros supone el regreso al panorama internacional de la moda.

Y en unas semanas esta misma ‘Gracia 12’ como dices será presentada en el París que te vio nacer como diseñadora.

Mis años como estudiante en Paris y trabajar en moda allí durante una década han sin duda influido mucho en mi perfil como diseñadora. Estamos todos muy emocionados y felices de poder llegar allí con esta propuesta. Deseosa de ver el resultado.

¿Qué diferencias ves entre las mujeres francesas y las españolas?

Creo que nos llevan bastante delantera en muchas cosas aunque las distancias se están acortando rápidamente. Me encanta el estilo francés pero defiendo a capa y espada el español como el más original, atractivo y auténtico.

Volviendo a Eugenia de Montijo como mujer que inspira esta colección, ¿qué mujeres actuales inspiran a Pilar Dalbat? ¿Y a quién te gustaría vestir?

Cualquier mujer interesante desde cualquier punto de vista me interesa. No me interesan las que no tienen nada que contar, pero bueno esto va más allá del género, es igual para hombres o mujeres.