La Reina Letizia cumple 51 años y estos son nuestros looks favoritos del último año

Estamos de celebración, pues, hoy, día 15 de septiembre, la Reina Letizia cumple 51 años. Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy elegante, es toda una inspiración para muchas mujeres a la hora de vestir de cara a ocasiones más especiales, ya que, en la mayoría de las veces, apuesta por prendas atemporales de fondo de armario que, además de no pasar de moda, son pura sofisticación. Ella es una gran defensora de la moda 'made in Spain', y es que, en numerosas ocasiones, apuesta por firmas de moda españolas y diseñadores emergentes, como es el caso de Moisés Nieto, como este vestido rosa que lució la Reina Letizia en 2021, una prenda que, pese a que ya hace años que la llevó durante un almuerzo en el Palacio Real de Madrid en honor al presidente de la República de Angola, vuelve a ser tendencia, pues el rosa es uno de los tonos predilectos de este 2023 gracias a la tendencia 'barbiecore'. Ella apuesta por vestidos midi, como este otro vestido de corte 'wrap' que Doña Letizia lucía para una ocasión muy especial, un modelo de Adolfo Domínguez en tono azul grisáceo que enmarca la figura y la realza. Como resultado, un look espectacular que lució para unos premios en el Museo del Prado. A la Reina Letizia le sienta muy bien el celeste y es por ello por lo que en numerosas ocasiones apuesta por él, como un conjunto de falda y top que Doña Letizia lució para los Premios de Periodismo ABC 2023, una apuesta por la moda española, un modelo muy sencillo que combinó con unas sandalias de tacón doradas y un clutch en el mismo tono.

Sin embargo y, pese a que estemos acostumbradas a ver a Doña Letizia con looks muy elegantes y sofisticados para ocasiones especiales, ya sean premios, eventos o galas, en su día a día, la Reina apuesta por piezas más sencillas y básicas, sin perder ese toque de saber estar y gusto que la caracteriza. Por ejemplo, esta primavera, para la Feria del libro de Madrid que tuvo lugar en mayo en el Parque del Retiro, la vimos lucir un clásico look atemporal compuesto por jeans, jersey de rayas y gabardina, Doña Letizia apostaba por piezas de fondo de armario muy cómodas para pasar un día agradable entre libros y escritores, así como este otro look que llevó durante sus vacaciones de verano, cuando La Reina lucía un maxi vestido de estilo 'boho' en blanco y azul de escote barco de la firma Desigual. Se trata de un vestido que cualquier amante de la moda podría tener en su armario y que podríamos llevar para cualquier cena de noche de verano. Sin lugar a dudas, el estilo de la Reina Letizia no deja indiferente a nadie, siendo toda una referente para muchas mujeres de un amplio rango de edad, ya que sus prendas tan básicas, elegantes y atemporales la convierten en una inspiración. Sin más, te dejamos una pequeña recopilación de los looks más icónicos de Doña Letizia de los últimos años, nuestra manera de felicitar su 51 cumpleaños en este día tan especial de la Casa Real.

La Reina Letizia durante sus vacaciones con vestido de Desigual

La Reina Letizia con vestido de Desigual. Gtres

'Total white' para una reunión de la Fundación Princesa de Asturias

La Reina Letizia con traje blanco. GTRES

Reina Letizia con conjunto de Zara rojo para un acto literario

La Reina Letizia vestida de Zara. GTRES

Doña Letizia con vestido camisero en el Día Mundial de la Cruz Roja

La Reina Letizia en el acto por el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Madrid Gtres

Look muy clásico en gris para un día de reunión con la AECC

La Reina Letizia a su llegada a la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). MARISCAL EFE

Look sencillo para la inauguración del curso escolar 2023/2024

La reina Letizia inaugura el curso escolar. Gtres

Estos son algunos looks más favorecedores que definen a la perfección el estilo de Doña Letizia, un estilo muy elegante, sencillo y clásico.