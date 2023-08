La Reina Letizia estrena el vestido midi español (y sostenible) que faltaba en su armario con alpargatas de cuña

La Reina Letizia lo ha vuelto a hacer, se ha pasado el juego de la moda en Mallorca y apoyando de nuevo a las firmas 'made in Spain'. Porque no hay verano sin vestido español de la monarca en Mallorca, y una vez más nos lo ha dejado claro. Después de repetir vestido negro de transparencias de la desaparecida Uterqüe, vestirse de Barbie con un diseño de Adolfo Domínguez, ahora le ha tocado el turno a la firma Desigual que se estrena en el armario real con este diseño de lo más ibicenco. Noche grande para la familia real española en Mallorca que a esta misma hora vive uno de sus momentos más importantes y especiales del verano. El Rey Felipe y la Reina Letizia, acompañados por la Reina Sofía, han abierto por segundo año consecutivo las puertas del palacio de Marivent para celebrar la tradicional recepción a las autoridades y sociedad balear. Y ahí es donde nosotras no nos hemos podido dejar de fijar en el estilismo de la Reina Letizia, como también hicimos el pasado lunes en los de la Princesa Sofía y la Infanta Leonor. Porque las mujeres de la casa real, tienen claro que el verano está pensando en términos de moda para lucir los vestidos más bonitos. Y si esta mañana os chivábamos el secreto mejor guardado de la Reina Letizia y su bronceado, ahora os descubrimos de dónde es el vestido que acaba de entrenar en la isla. Sostenible e inspirado en los colores del Mediterráneo. Sin duda, es la Reina del estilo (y de Mallorca).

Porque esta noche de recepción en Mallorca, ha vuelto a ser una gran oportunidad para que la Reina Letizia haga gala de su apoyo a la moda española. Lejos de su desenfadada y juvenil apuesta ‘barbiecore’ en el posado familiar del pasado martes, para esta cena ha deslumbrado con este vestido de Desigual de rebajas que también tiene un toque ibicenco.Se trata de este diseño que está agotado ya en la web de la firma catalana diseñado por Stella Jean., un vestido midi con volante en la parte superior con hombros al descubierto y cintura elástica con cinturón con estampado en dos tonos en azul y blanco. Un vestido que la Reina ha combinado con su calzado favorito del verano, las alpargatas de cuña en blanco y su melena recogida en una coleta con flequillo a un lado. Además, la monarca ha lucido unos pendientes de la diseñadora mallorquina, Isabel Guarch, como ya hizo el pasado verano.

La Reina Letizia con vestido de Desigual. Gtres

Vestido midi volante Stella Jean, de Desigual (rebajado a 79,50 euros)

Vestido Letizia. Gtres

Un look de la Reina Letizia que nos recuerda muy mucho al que ya lució hace un año en esta misma recepción. Recordamos que el año pasado la Reina Letizia optó por estrenar el vestido menos ibicenco de Charo Ruiz, con un estampado a todo color con flores que poco después se lo vimos lucir a Carmen Lomana o a Paula Echevarría. Porque nuestra reina no solo marca estilo dentro de nuestro país, también fuera, y eso es un gran reclamo para que las firmas españolas que ella luce de maravilla, aumenten sus ventas y su presencia fuera de España.

Recepción de los Reyes en Palma Ballesteros EFE

Pero no solo Charo Ruiz, también la hemos visto lucir en esta recepción en Mallorca, vestido de Juan Vidal o Juan Duyos también se han colado en esta cita veraniega, y otros diseños de los que nunca se descubrió el autor, lo que dio a pensar que eran modelos confeccionados por las modistas de palacio.