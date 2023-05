La tendencia ‘barbiecore’ o como tener un armario con prenda en rosa

Con el cambio de estación, surgen nuevas tendencias que nuestras tiendas favoritas lanzan al mercado y que, algunas de ellas prometen convertirse en virales, como por ejemplo los vestidos de crochet que puedes usar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, combinándolos con, por ejemplo, unas sandalias de tacón, o el 'tank top', esa camiseta básica y ajustada que en tan solo unas semanas se ha convertido en un must en nuestro armario y que las llevan influencers como Paula Echevarría con un look de 'tank top' blanco que ha conjuntado con unos pantalones de pinza en gris, unas sneakers blancas y una chaqueta de cuero negra. Tanto es así que la estética de los dos mil -Y2K- ha vuelto a nuestras vidas para quedarse con nosotros por mucho tiempo, llevando, por ejemplo, los pantalones de tiro bajo, crop tops y el tejido de canalé, que podemos encontrar en tiendas en todo tipo de prendas, desde los vestidos de canalé más fresquitos y elegantes para la primavera hasta las faldas midi ajustadas que arrasan otro año más. Sea como sea, quizá la tendencia ‘barbiecore’ sea la que se ha convertido en más viral este año 2023, que no es más que un movimiento estético que trata de lucir ‘total looks’ en rosa. Es el caso, por ejemplo, de Alba Díaz con este ‘total pink’ de top y falda de canalé en un rosa fucsia, un tono que queda ideal a todo tipo de pieles y que, sobre todo, resalta tono dorado de la piel.

La tendencia ‘barbiecore’ también ha llegado a las uñas, pues son muchas las influencers y celebrities, como Jennifer López, que han querido lucir una manicura ombré o degradada en tonos rosas y morados, creando un efecto óptico muy original y diferente que no ha pasado desapercibido. Pero si no quieres arriesgarte a llevar un ‘total pink’ de pies a cabeza, siempre puedes optar por lucir ciertos accesorios en tonos rosas y combinarlo con prendas más básicas y en tonos neutros, dejando todo el protagonismo, por ejemplo, a los pendientes maxi a todo color, los cuales se convertirán en los protagonistas del look y no pasarán desapercibidos. Por ello, te enseñamos una especie de ‘armario cápsula’ con prendas y accesorios en rosa con los que llevar la tendencia ‘barbiecore’ y lucir perfecta esta primavera y verano de pies a cabeza.

Camiseta rib básica, de Zara (4,95€)

Camiseta rib básica Zara

Pantalón palazzo pinzas, de Mango (39,99 €)

Pantalón palazzo pinzas Mango

Falda larga tul, de Pull & Bear (19,99 €)

Falda larga tul Pull & Bear

Camiseta con lino, de Stradivarius (19,99 €)

Camisa lino Stradivarius

Blazer recta, de Zara (49,95 €)

Blazer recta Zara

Bolso de hombro, de Parfois (19.99€)

Bolso de hombro Parfois

Sandalia plana acolchada, de Zara (12,99€)

Sandalia plana acolchada Zara

Estas son las prendas más básicas de fondo de armario que puedes encontrar ya en tiendas en tono rosa para ir a la tendencia 'barbiecore' esta primavera y verano.