La Reina Sofía le ha robado a Letizia su bolso capazo o cómo compartir maleta con tu suegra en vacaciones

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo de la escapada nocturna de la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, al cine a ver la película de 'Barbie', se nos había escapado un detalle. Y un detalle importante. Es lo que tiene madrugar tanto, sin el café aún en vena, para contaros los looks de esta escapada real. Y es que la Reina Sofía le ha robado el bolso a la Reina Letizia, o lo que es lo mismo, cómo compartir maleta con tu suegra en vacaciones en un nuevo gesto de complicidad entre ellas este verano en Mallorca. Cuando la mayoría pensaban que los Reyes y sus hijas ya no estaban en Mallorca, nos han sorprendido a todos acudiendo al cine a ver la película de 'Barbie'. Y para ir al cine, como el resto de adolescentes y no tan adolescentes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han seguido la moda de vestirse de 'Barbie', sobre todo la heredera. Los cuatro, acompañados de doña Sofía, han salido la tarde de este jueves al cine Ciutat, situado en el centro comercial Escorxador, para sumarse al fenómeno internacional que está suponiendo 'Barbie' y disfrutar en la gran pantalla de la actuación de Margot Robbie y Ryan Gosling. Cuando todos pensábamos que estaban ya en otro país disfrutando de sus vacaciones privadas antes de la entrada al ejército de Leonor, pero no, siguen en Mallorca.

Y sí, la Reina Sofía lleva el bolso mallorquín de estilo capazo de la Reina Letizia. Se trata de un capazo pequeño de rejilla trenzada de fibras naturales de yuta con asa de piel de Audali Mallorca, una firma que fabrica de forma artesanal en la isla balear. Un bolso que la Reina emérita ha combinado con un caftán estampado a todo color de esos que tanto le gusta llevar en verano y albarcas con un poco de cuña.

La Reina Sofía y la Reina Letizia en Mallorca. Gtres

Un gesto de complicidad entre ambas en estos últimos días de vacaciones en familia en Mallorca.