Sheila Conde e Ingrid Betancor, 'looks' perfectos para embarazadas

No hay día, ni semana que Instagram no nos deje la mejor inspiración para nuestros looks diarios. Y hoy por petición popular, os traemos a dos influencers, que tienen el estilo perfecto para las embarazadas, sin renunciar a las prendas más en tendencia. Se trata de Sheila Conde e Ingrid Betancor, las embarazas con más estilo de todo nuestro Instagram. ¿No las conocías? ¡Pues vas a flipar! Y además, Ingrid ya es mamá de Aiala, que nos tiene completamente robado el corazón. ¿Tendrá un hermanito o hermanita? Pues misterio resuelto, la propia Aiala nos lo acaba de descubrir a través de un vídeo... ¡Es un niño y se llamará Marco!

Si hace unas semanas, Ingrid Betancor ya nos mostró el bañador perfecto para las futuras mamás. Y para las que no estamos embarazadas también, ¡que fue nuestro crush del día! Hoy os traemos sus looks más casuals de diario, con su inconfundible estilizo. Además, aunque no estemos embarazadas (como es nuestro caso) también podemos copiarle las prendas que luce, ya que la mayoría son de colecciones de tiendas low cost no premamá.