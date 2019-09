¡Sorpresa! Los botines más horteras de Zara se han agotado

Sorpresas de lunes. Contra todo pronóstico, sobre todo el nuestro, los botines cowboy más horteras de Zara hasta el momento, se han agotado. Bueno en talla 35 aún quedan. Y tranquilas que si os habéis enamorado de ellos (oh, horror) ya están en lista de espera con el famoso 'coming soon'. ¿Van a ser la nueva chaqueta amarilla de Zara? Nos aterroriza pensar ir andando por las calles de España y verlas llenas de estos botines. Esperemos que se hayan agotado por tener pocas unidades y no por ser un boom.