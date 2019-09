Pedro Sánchez, todo lo que su armario dice de él

No sabemos si reír o llorar. Lo que está claro es que ya no hay marcha atrás y nos vamos a otras elecciones . Como si de una prórroga eterna en una final de la Champions se tratara. Eso sí, lo de 10-N , suena bien, suena bonito. ¡Cosas nuestras! Pero vamos a dejar la política y los deportes a nuestros compañeros, que ellos lo hacen muy bien, y a centrarnos en lo que nos ocupa aquí. La moda . Y por eso, antes que lleguen las elecciones vamos a hacer un repaso al estilo de todos los candidatos. Hoy empezamos por colarnos en el armario de Pedro Sánchez. ¿Será de los meticulosos que lo ordena todo por colores o de los desastres que en lugar de armario tienen una leonera?

Porque aunque no lo parezca, los looks de cada uno de los candidatos es uno de los detalles clave de la política. Y si no que se lo digan a John Fitzgerald Kennedy (JFK), uno de los mayores referentes de la estética propia de los años 60 a través de trajes de grandes solapas, camisas de cuello francés y corbatas de pala estrecha. Por eso, no hay que quitarle importancia a otros aspectos como la comunicación no verbal, en la que se incluye la indumentaria. Elegir qué se va a poner un candidato para cada evento al que debe asistir es un punto a tener en cuenta, ya que aquí todo cuenta. Hasta el mínimo error o acierto puede sumar o restar votos.

¿Cómo viste Pedro Sánchez?

Sus trajes siempre suelen ser muy similar: la chaqueta y los pantalones entallados, tipo slim fit, y con el largo establecido dentro de las normas Sánchez se decanta por los tonos muy apagados sin llegar al negro, para mantener ese aire joven que desprende a la hora de vestir. Su color fetiche, el azul en diferentes tonalidades.

Para las camisas siempre se suelen mover entre el blanco y el azul que son su zona de confort. Aunque no es muy amante de las corbatas, cuando las tiene que usar por obligación, apuesta por diseños modernos, ligeramente estrechos y llamativos, con algún pequeño estampado en ocasiones y con tonos coloridos.