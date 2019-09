Pelayo Díaz acusa a Daniel Illescas por plagio de su libro en Instagram

El drama está servido, porque las redes sociales sólo alimentan y viralizan cualquier trifulca. Y eso es, precisamente, lo que ha pasado entre Pelayo Díaz y Daniel Illescas. Para ponerte en situación, Pelayo lanzó ‘Indomable’, un libro que “abre una puerta a sus sueños, metas y fantasías, a través de recuerdos sobre su vida en Oviedo, Barcelona, Londres y Madrid.

Con un estilo personal único, como no podía ser de otra manera, el autor nos desgrana cómo fueron sus primeros trabajos para grandes marcas. También nos desvela cuáles y quiénes son sus influencias, sus películas favoritas, los iconos que le han marcado y qué historias esconde cada uno de sus tatuajes. Además, nos introduce en su mundo más íntimo mediante reproducciones tantos de sus diarios personales como de sueños”, según la descripción que Amazon brinda al estilista.

Fue un absoluto éxito y no cabe duda de que se desnudó en cada página, dando lo mejor de sí y dejando huella de todo lo que había sido su vida tanto personal como profesional, su manera de sentir, trabajar y soñar.

Por otro lado, Daniel Illescas ha publicado el que sería su primer libro también, ‘Best Part of It’, veamos de qué va:

“En 2018 fui por primera vez a Mfangano (Kenia), una pequeña isla en el lago Victoria. Fui como un voluntario más con ganas de ayudar en un pequeño proyecto solidario en una casa de acogida. Lo que no sabía es que esos niños me robarían el corazón y que ese primer viaje cambiaría mi vida. Después de mi estancia en la casa me di cuenta de que a través de mis redes sociales podía influenciar a mucha gente y gracias a mis seguidores ayudar a mejorar la vida de los niños.

Con este libro me gustaría que me acompañaras en el viaje que me abrió los ojos y que ha transformado mi vida. Una experiencia que fue el comienzo de Be part of it, un proyecto destinado a mejorar la situación de estos niños para que puedan tener un futuro mejor. Un sueño del que me gustaría que mucha más gente, gente como tú, formara parte. Porque cuando todos unimos nuestras fuerzas, suceden cosas maravillosas”.

En un principio, nada tiene que ver la historia ni lo que cuentan, pero Pelayo Díaz, a través de sus stories de Instagram ha hecho una comparativa de maquetación e ilustración que nos da –bastante– qué pensar. Juzga tú mismo.