Pilar Rubio deslumbra con este vestido metalizado en los Premios The Best

Llegó el momento, la noche de más glamour del mundo del fútbol, la gala de los premios The Best de la Fifa que este año se celebra en el Teatro de La Scala de Milán, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Y Pilar Rubio fue una de las invitadas que más deslumbraron al lado de sus parejas.

Pilar Rubio brilló junto a Sergio Ramos en los premios The Best con un diseño de Pronovias de la colección The metallics style 72. Un vestido de corte sirena realizado en lamé, un tejido metalizado en tonos dorados y plateados, con un sugerente escote asimétrico y cuerpo drapeado que se funde con la falda que presenta una sensual abertura lateral.