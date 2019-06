Premios 10 Lifestyle: Una noche de verano en el Teatro Real

Los sueños a veces te acercan a las estrellas como es el caso de Martín Berasategui , que a pesar de tener 10 estrellas Michelin, ha subido muy emocionado ha recoger el galardón y ha dejado claro que "la mejor manera de no perder la décima, es ir a por la once y por la doce. Hay que ser de garrote, que no es otro cosa que fuerza, carácter y no tener ni miedo de salir al mundo y enseñar las cosas buenas que hacemos en este país". Constancia, constancia y más constancia para un chef de 10 y una persona de 11.

Y hablando de estrellas, Estrella Morente por un problema de salud de última hora no ha podido asistir a recoger el premio, pero pese a los nervios del momento, su abuela que ha recogido el premio en su nombres nos ha dejado uno de los momentos más entrañables de la noche. Nos ha quedado claro que a su nieta le encanta recibir premios, y a ella recitar pero no cantar. Otra estrella en la familia que como diría Martín Berasategui nos ha tocado a todos el tilín del corazón ¡Mejórate Estrella! Y de ausencias forzadas va la noche, ya que Ginés Marín tampoco ha podido recoger su premio por un imprevisto de última hora de trabajo.

Y seguimos con fútbol, ¡qué ruede el balón! Un Maldini que ha acudido con su mujer e hijo para recoger este premio que tanta ilusión le hacía, "un premio que me hacía mucha ilusión porque el 10 es el número por excelencia del fútbol, pero no me voy a enrollar mucho que he visto un jamón por ahí que me está esperando". Un premio que también ha dedicado a todos sus compañeros, en un momento en que es tan difícil hacer periodismo de verdad porque nos invaden muchas nuevas formas de comunicación, " y en La Razón lo hacéis".