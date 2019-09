A pesar de estas cosas, es cierto que si el look de Rosalía no lo complementasen sus botas, todo sería diferente. Unas botas mosqueteras convierten cualquier estilismo en un outfit de fiesta. Por eso, si el año pasado no te hiciste con ellas, este otoño (advertida estás) no puedes dejarlas escapar. Nosotras te proponemos un modelo a continuación para que puedas dar un toque chic a tu conjunto del sábado noche.