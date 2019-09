Hace unas semanas, Victoria Federica nos sorprendía con el vestido de leopardo de Oysho más bonito de la temporada . Esta vez lo ha hecho con un cómodo pero elegante look de domingo que hemos querido copiar. Hemos encontrado cada una de las prendas que Victoria Federica lleva en versión low cost y te las mostramos a continuación.

La versión low cost de la camisa de Victoria Federica la hemos encontrado en She In. Se trata de una camisa con estampado de cuadros de manga al codo con bolsillo delantero izquierdo. Está disponible en todas las tallas de la S a la XL y tiene un precio de solo 11 euros en la mencionada tienda online .

Una de nuestras prendas favoritas del look de Victoria Federica es la sobrecamisa que lleva en clave denim. La hemos encontrado (también) en She In y tiene un precio de 22 euros en la web de la marca. Está disponible en las tallas S, M y L y, si te haces con ella, este otoño te la vas a poner más de lo que crees.