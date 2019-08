Victoria Federica tiene el vestido de leopardo de Oysho que vas a necesitar

¿Echabais de menos los looks de la Familia Real? Nosotras estamos muy tristes desde que los Reyes han empezado su viaje privado y nos hemos quedado sin los looks de la Reina Letizia y sus hijas. Pero como no, ha aparecido Victoria Federica, que ya es toda una it girl para inspirarnos en estos días de agosto.

Si hay un estilo que defina especialmente a Victoria Federica es aquel que recrea una imagen hippie chic, pero ahora nos ha sorprendido con su imagen más salvaje y en tendencia. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha cambiado de imagen este fin de semana y nos ha mostrado su versión más actual y en tendencia con este vestido de estampado animal de Oysho.