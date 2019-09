Antonio Banderas, en el «mejor papel y proyecto» de su vida

Con la satisfacción de ver realizado un sueño, el actor malagueño Antonio Banderas presentó ayer en su ciudad natal un proyecto del que es promotor y que calificó como «el más importante de mi vida», que verá la luz el próximo mes de noviembre: el Teatro Soho Caixabank que lleva su nombre.

Se estrenará con el musical «A Chorus Line» del que será codirector e intérprete y que estará en cartel hasta el próximo 26 de enero, un día después de que Málaga acoja la celebración de la Gala de los Goya para, a partir de ese momento, iniciar una gira por otras capitales españolas como Madrid, Barcelona o Bilbao.

El ahora promotor de este nuevo centro cultural, que se ubica en la barriada del Soho de la capital malagueña, alabó lo que calificó como «lo más importante que he hecho jamás, incluido Hollywood y Broadway», no sin reconocer que ha supuesto «una carrera de obstáculos complicada». A este respecto, reconoció que su construcción se complicó «por cosas muy buenas» no obstante, en alusión al éxito que cosechó la cinta de Pedro Almodovar «Dolor y Gloria».

Banderas, expresó su convencimiento de que el Teatro Soho Caixabank, «es una cuna, donde vamos a criar un niño precioso», y dijo no ser «una casualidad» el título elegido para inaugurarlo, toda vez que en su estreno original en 1975 «cambió de alguna forma el paradigma del teatro musical en Estados Unidos» poniendo el foco en «los grandes bailarines no conocidos, que dependían de su físico y tenían pocos derechos».

En «A Chorus Line», Banderas interpretará –en las funciones de Málaga- el personaje de Zach en un papel que «encaja perfectamente en lo que es mi propia vida y mi relación con el teatro» para contar, una vez finalizada la estancia en la Costa del Sol con «un maravilloso sustituto», en alusión al actor Pablo Puyol «que además es un boquerón –malagueño- como yo» y en quien dijo tener «mucha seguridad».

Premios Goya

Respecto a la elección de su Málaga natal como sede de la Gala de entrega de los Premios Goya el próximo 25 de enero, Banderas, consideró que es un «acto de justicia» que la Academia de Cine haya decidido celebrala en «esta ciudad ha apostado por el Festival de Cine, primero español, y después en español, y se ha creado un mercado muy importante para todo el mercado hispanoamericano que canaliza toda la distribución hacia Europa a través de Málaga». Reconoció que es «un gesto» de la Academia de Cine «que se esperaba» y que dijo aplaudir «porque me siento encantado y la ciudad de Málaga va a responder seguro, porque los malagueños somos así».