Cambiar el edén

A este lado del paraíso, donde no llegan las barricadas que levantan los hijos de los andaluces que piden la independencia catalana, es decir, en las localidades más baratas del aforo, la escena se ve desde lejos y hay que ponerse los binoculares para distinguir quién es el malo y quién el bueno. En el teatro, el sitio es muy importante para poder seguir la intriga sin tener que forzar los sentidos o para darse el piro discretamente, con nocturnidad. Pedro Sánchez y Quim Torra viven instalados en la ficción sin querer pensar que los cándidos ciudadanos esperan que los políticos deben solucionarles la papeleta del bienestar, el progreso y la felicidad en lugar de hacer caminar en círculos al país. Mientras arde Barcelona, parece que en 2020 ya podremos gastar los 38.540 millones del Presupuesto andaluz y arrancar de una vez el cambio que vende la dupla PP-Cs. Eso sí, con un 58% de inversión social y con la bandera del ecologismo en la mano para irritación de Vox, que ha vuelto a tensar la cuerda para reivindicar el papel amenazante de la derechona-valiente. Decíamos que en este lado del teatro, en nuestro edén de Doñana, Juanma Moreno se ha puesto en mangas de camisa y ha plantado un árbol en Mazagón para ayudar a la reforestación de la zona quemada en 2017. ¿Cuántos árboles habrá que plantar en Andalucía para repoblar la tierra quemada por los 37 años del PSOE-A? La «Revolución Verde», la de los años 60 en América, la auténtica, no acabó con el hambre pese a las buenas intenciones. La del «Gobierno del cambio» por muchas plantas y regaderas, no lo hará si no siegan las estructuras donde se germinan los eternos vicios que lastran este paraíso llamado Andalucía.