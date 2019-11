Cruzada antipatinetes en Sevilla

“El Ayuntamiento, que no ha dotado a la ciudad de espacios para aparcar y poder cumplir la norma, retira los vehículos de alquiler”

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó una normativa para los patinetes imposible de cumplir. En los últimos meses, morando en el territorio de la alegalidad, varias empresas de alquiler se han instalado en la capital y han empezado a verse por las calles, provocando incluso el accidente de algún peatón invidente, aparatos eléctricos subidos en las aceras sin más criterio que el civismo del usuario. El Ayuntamiento estableció multas para todo patinete estacionado incorrectamente pero hasta la fecha no ha habilitado aparcamientos. Ante el inicio de las quejas de los viandantes, desconocedores en su mayoría de que la propia ordenanza sólo considera legales los aparatos que ya no se fabrican y que necesariamente los nuevos modelos están prohibidos en la capital andaluza, el Ayuntamientos ha comenzado un zafarrancho de multas y a llevarse los vehículos de movilidad personal, en todos los casos de alquiler debido a que los usuarios particulares no suelen dejar en la vía unos aparatos que se pueden llevar a peso. El alcalde, el socialista Juan Espadas, defendió ayer que el Ayuntamiento ya ha avisado y requerido a las empresas que alquilan patinetes eléctricos sobre la situación tras la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza de circulación que regula su uso y sobre la elaboración de otra norma más específica, que estará preparada antes de que termine el año, para la ordenación de la importante cantidad de estos vehículos de alquiler que se encuentran en las calles de la ciudad. «Aún así siguen utilizando los servicios cuando lo más lógico sería esperar a que se implante la normativa que lo regula», advirtió Espadas, que pidió a las empresas que «esperen porque son unas pocas semanas y eso permitirá que su implantación sea ordenada». Ampes, la asociación de usuarios particulares, considera la norma como una de las más restrictivas de las existentes.