El «Brexit duro» eleva el impacto de las pérdidas: entre 500 y 1.200 millones

Una de las primeras medidas del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, al llegar al cargo, en la línea de dirigentes como José Antonio Griñán, fue el acceso a los principales medios y revistas internacionales. Estos días, más si cabe, los diarios británicos reclaman su atención. Velasco destacó en Comisión Parlamentaria que «el Ejecutivo andaluz está preparado para minimizar las consecuencias del Brexit», a través del Programa Andaluz de Medidas de Preparación, «un plan con 50 actuaciones de apoyo que refleja la previsión y la capacidad de respuesta y adaptación del Ejecutivo andaluz, puesto que contempla un Brexit con y sin acuerdo». Una salida abrupta de la UE puede suponer para la comunidad un impacto de entre 500 «en el escenario más favorable» y 1.200 millones de euros «en la coyuntura más pesimista». Hasta ahora se calculaba el máximo de esta horquilla para toda España. «Se trata en cualquier caso de un análisis estático en el que se supone que las empresas andaluzas no van a reaccionar, cuando realmente sí lo hacen, y, de hecho, ya están buscando mercados alternativos al del Reino Unido para mantener su volumen de ventas y exportaciones», especificó Velasco.

Según informaron fuentes de la Administración andaluza a este diario, la Junta trabaja desde marzo en la composición de un «Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante la previsible salida del Reino Unido de la Unión Europea». El programa, que ya está prácticamente finalizado, y será presentado en el próximo Consejo de Gobierno, contempla un total de 50 medidas, «todas ellas relacionadas con el ámbito competencial previsto en el Estatuto». Se trata de, entre otras, seis medidas de promoción, once de información, once de seguimiento, nueve de requerimiento a otras administraciones y cinco de carácter específico. La previsión era, según lo adelantado el pasado 25 de junio por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, era que este Programa fuera elevado «en unas semanas al Consejo de Gobierno, tras incorporar las últimas aportaciones y celebrar un encuentro previo en el Campo de Gibraltar». Los últimos acontecimientos en relación a la salida abrupta de la UE por parte de Reino Unido.

Andalucía es un territorio especialmente sensible al Brexit. Más de 70.000 británicos están actualmente residiendo en Andalucía. Más de 17.000 andaluces residen en el Reino Unido. Este país es el principal mercado exterior de turistas a Andalucía, con 2,87 millones de turistas británicos recibidos en 2018 en nuestra región (supone el 23,7% del total de turismo internacional recibido y el 9,4% del global turístico). Además, es el principal país en inversión extranjera directa en Andalucía. Es el quinto mercado para las exportaciones andaluzas.

Velasco defendió en el Parlamento que desde la Junta «se ha actuado de forma anticipada». Este plan, elaborado por un Comité de Análisis integrado por representantes de todas las consejerías. «Se ha acompasado los tiempos de su elaboración a la realidad política que nos hemos encontrado, con el fin de estar preparados para cualquier escenario ya que el Reino Unido no ha aclarado aún su posición», indicó Velasco. El consejero de Economía detalló que la Secretaría de Acción Exterior se encargará de elevar periódicamente un informe de seguimiento y evaluación de las medidas al Comité de Análisis, que se encargará de ir adaptando cualquier situación para que el Consejo de Gobierno reaccione con rapidez. «Debido a que el proceso sigue estando rodeado de una gran incertidumbre, resulta difícil cuantificar los efectos y la magnitud del Brexit». añadió el consejero. No obstante, confió en que la salida no sea abrupta por «sus propios intereses».

Gibraltar, uno de los epicentros del Brexit en Andalucía, también se prepara ante una salida abrupta. El Grupo Estratégico del Brexit (Brexit Strategic Group) del Gobierno dio luz verde a un ejercicio teórico de simulación en directo el 2 de octubre, después de que el Parlamento del Reino Unido aprobase una moción para seguir debatiendo sobre la legislación diseñada para impedir un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. «No obstante, el Gobierno continuará con sus preparativos para abandonar la Unión Europea. Este es el procedimiento lógico y responsable a seguir pese a la evolución política en el Reino Unido», señaló el Gobierno llanito, que defiende la continuidad en la UE «pero debemos prepararnos para la posibilidad real de salir sin un acuerdo».

Estrategia para reducir la brecha de convergencia de la comunidad

El secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Manuel Hidalgo, defendió en un desayuno-coloquio organizado por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) la puesta en marcha desde el Ejecutivo andaluz de medidas de reactivación que logren reducir la brecha de convergencia de la economía andaluza con respecto al ámbito nacional y europeo. A juicio de Hidalgo, estas líneas de acción deberán tener en cuenta factores como la educación, la formación y el emprendimiento, la financiación o el territorio. Hidalgo subrayó «la necesidad de lograr que la economía crezca más y mejor, genere más empleo, esté más diversificada sectorialmente y pueda, así, atraer inversiones internacionales y competir en nuevos mercados». Para justificar la reorientación de las nuevas políticas que ha de emprender el Gobierno andaluz, el secretario general desgranó la evolución experimentada por la región en las últimas cuatro décadas, asegurando que aunque «los cambios socieconómicos son más que evidentes, hay una serie de ratios económicos que demuestran que las actuaciones realizadas hasta el momento no han conseguido el objetivo deseado».