El PSOE logra la Alcaldía de Mijas con el apoyo ‘sorpresa’ de Ciudadanos

El socialista Josele González fue investido nuevo alcalde de Mijas con los 14 votos que sumaron PSOE y Ciudadanos, dando así la sorpresa en el pleno de ayer.

Los ocho ediles del PSOE votaron a su candidato, Josele González; igual que los seis de Ciudadanos. Los nueve ediles del PP, como anunciaron, votaron a su candidato, Ángel Nozal; mientras que el edil de Vox, Carlos Rivero, lo hizo en blanco y la de Podemos, María Remedios Leiva, se votó a sí misma. El nuevo regidor de Mijas prometió el cargo de alcalde por su «conciencia y honor» y para «hacer guardar la Constitución y la Autonomía».

Además, explicó que no tenía preparado un discurso de investidura sino todo lo contrario, por lo que se disculpó con sus padres, a quienes pidió que no acudieran al pleno «porque parecía que no iba a haber resultado que queríamos». Respecto a este sorprendente giro, el edil naranja, Juan Carlos Maldonado, explicó que apoyó finalmente al PSOE en lugar de al PP por la «estabilidad del municipio, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción», además del incumplimiento por parte del PP del acuerdo alcanzado a nivel regional entre ambas formaciones.

Por su parte, la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, informó ayer de que se estudiarán las posibles sanciones y medidas a adoptar, incluida la expulsión después de que los concejales electos por el PP no votaran en función del acuerdo propuesto por los populares y Ciudadanos para la conformación del gobierno local.

Valencina

Por otro lado, la portavoz del Comité Autonómico de negociación de gobiernos de Ciudadanos de Andalucía y secretaria de Organización, Mar Hormigo, anunció que se va a elevar al Comité de Disciplina «informe negativo» sobre la concejal de la formación naranja en el municipio sevillano de Valencina de la Concepción, Susana Martín, porque «no ha seguido las directrices» y apoyó como alcalde al candidato socialista, Antonio Suárez.