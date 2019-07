La Intervención detecta tres millones en subvenciones «irregulares» a Ojeda

La secretaria general del Partido Popular, Loles López, dio ayer a conocer un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, a petición del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades en subvenciones para cursos de formación centrado en las ayudas recibidas por las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda.

El informe se centra en los 3.126.618 euros recibidos «exclusivamente» en 2011 para la formación de ex trabajadores de Delphi y concluye que sólo 104.544 euros corresponderían a gastos «subvencionables». Según este escrito, se establece que el importe «indebidamente» percibido por parte de las empresas AEA, Innova, Inteca, Natura y Humanitas es de algo más de tres millones de euros.

Además, detalla que las solicitudes de ayuda de las cinco entidades sin ánimo de lucro en las que participaba el ex consejero socialista seguían, en palabras de López, «un mismo patrón» a la hora de pedir las subvenciones, ya que se realizaban «el mismo día» y cometían los mismos errores, como por ejemplo «solicitudes sin justificación» y «serias dudas sobre la subcontratación de empresas para impartir los cursos de formación».

Aspecto este último «sorprendente», según el informe, ya que recibieron las subvenciones por «contar con los recursos propios y experiencia en el sector de la formación para su inserción sociolaboral». Tal y como quedan reflejadas en sus correspondientes memorias, son entidades «dedicadas a la formación en los sectores en los que desarrollan su actividad sus asociados estando entre estos el aeronáutico e instalaciones solares y contando con los medios humanos disponibles para llevar a acabo dichas acciones formativas».

Por otro lado, se aprecia un «incumplimiento sistemático» de la Ley General de Subvenciones (LGS) debido a que se realizaron contratos «sin contar con la autorización de la administración» y que «un elevado número de trabajadores no se ajustaban a los requisitos solicitados por no encontrarse debidamente acreditados o porque estaban impartiendo cursos para los que no tenían la formación», apuntó López.

Un informe «demoledor»

El «demoledor informe», en palabras de López, establece que las empresas AEA, Innova e Inteca recibieron un total de 655.320 euros de los que solo se justificaron 61.299. Por otro lado, la empresa Natura percibió ese año 768.184 euros y justificó 25.259 euros; mientras que Humanitas cobró 392.474 euros en subvenciones y justificó 17.995 euros.

López criticó duramente el «cúmulo de irregularidades» y lamentó que se trate de «otra gestión irregular» del PSOE en la Junta, además de acusar al gobierno andaluz de haber «mirado hacia otro lado». Igualmente, reclamó a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que «pida perdón en primera persona a los andaluces por el daño que les han hecho a miles y miles de parados andaluces».

«La punta del iceberg»

Junto a ello, López señaló que su formación es el único partido político personado en la causa de la trama de empresas del ex consejero socialista en relación a los «casos de corrupción del PSOE andaluz» para «defender el dinero de los andaluces» y advirtió de que esto solo puede ser «la punta del iceberg» porque las subvenciones al «entramado de Ojeda» se dieron durante un largo período de tiempo en el que «se saltaron todo tipo de procesos y el dinero fue a donde no se justificó». Y concluyó afirmando que la intención de su partido no es otra que la de que «se sepa la verdad y se recupere el dinero defraudado a los andaluces».