La Junta prevé atender a 217.500 dependientes a final de año

La atención a la Dependencia volvió este jueves a ser objeto del cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición durante el turno de preguntas de la líder socialista, Susana Díaz, al presidente andaluz, Juanma Moreno, quien anunció que la previsión del Ejecutivo es atender a final de año a 217.500 personas. En términos netos supondría 5.257 más que en 2018 cuando el año pasado acabó con 15.513 dependientes más atentidos que en 2017 en términos netos. No obstante, desde la consejería precisan que ello supone incorporar a 45.000 personas en total (teniendo en cuenta las bajas que se producen por fallecimiento).

Díaz interrogó a Moreno por el número de personas que actualmente ya reciben una prestación económica o servicio, sabedora de que los últimos datos publicados por el Ministerio, a 31 de mayo, arrojan un saldo que deja en mal lugar al "Gobierno del cambio", con 211.900 personas atendidas frente a las 212.243 a final del año pasado (343 menos) pese a la puesta en marcha de un plan de choque con un presupuesto de 77 millones. Pero el presidente se sacó un as de la manga, los datos actualizados a 30 de junio, aún no publicados en el porta de la Dependencia, según los cuales los beneficiarios ascienden a 213.198 (955 más que a diciembre de 2018 y 1.298 más que el mes anterior). Díaz quedó descolocada y sólo acertó a decir que el presidente le responde "con cifras no avaladas por el Ministerio" y que "estaremos atentos" a la publicación oficial de las mismas, ante lo que Moreno le afeó que crea que sus datos "son mentira".

No obstante, la líder de la oposición también atacó al Gobierno andaluz por el presupuesto destinado a estas políticas, que aumenta en 88 millones en el proyecto presentado que debe aprobarse en 15 días. Según Díaz, la aportación estatal implica un incremento de 90 millones para Andalucía hasta los 336 millones, por lo que criticó que no sólo la Junta no suba nada de su bolsillo sino que tampoco refleja el aumento de la cuantía que vendrá del Estado.

Moreno le recordó que no hay Presupuestos Generales del Estado para 2019 ya que de hecho "no hay ni Gobierno" pero le lanzó una oferta: "Si subimos la aportación para la Depencnecia, ¿apoyará usted los presupuestos? Porque si usted está dispuesta, mañana mismo nos sentamos y nos rompemos juntos la cabeza porque habrá que sacarlo de otro sitio". La oferta fue recibida con sonrisas de sarcasmo en la bancada socialista.