Los hospitales que el PSOE colocó en la lista de espera

Ya sea por la crisis económica o simplemente por pura incompetencia, lo cierto es que Andalucía cuenta con infraestructuras sanitarias que el PSOE nunca llegó a abrir mientras estuvo al frente de la Junta. Ahora, el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos tiene ante sí la oportunidad de poner en funcionamiento estas instalaciones tan demandadas por la ciudadanía, algunas de ellas concluidas pero envueltas en batallas entre administraciones.

Si hay una provincia que padece especialmente esta desidia en materia sanitaria es Huelva, con tres chares anunciados –uno de ellos concluido– que siguen sin recibir pacientes ni profesionales. La Consejería de Salud concluyó el de Lepe en 2016 y, desde entonces, el enfrentamiento en torno a la construcción de los accesos está prolongando su apertura. El alcalde de la localidad, Juan Manuel González, señala a LA RAZÓN que, desde que cogió las riendas del ayuntamiento en 2013, «todo lo que hemos hecho es empujar para que el chare fuera una realidad». Ahora el horizonte está más o menos despejado, sobre todo tras el compromiso del Ministerio de Fomentos de asumir la construcción de los accesos. De un lado, está pendiente de licitación la construcción de dos rotondas en el enlace con la autovía A-49. Igualmente, se están terminando los proyectos de la vía de servicio, que también corre a cuenta del departamento que dirige José Luis Ábalos.

A los ayuntamientos de la costa, tal y como recuerda González, les corresponde sufragar la electricidad y el agua a pie de parcela. Un montante que asciende a 800.000 euros. Los plenos de estos consistorios ya respaldaron el siguiente acuerdo: el Ayuntamiento de Lepe aportaría el 25 por ciento de la cantidad, los restantes ayuntamientos otro 25 por ciento y el 50 por ciento restante se reclamó a la Diputación Provincial. En una reunión que mantuvieron los regidores el pasado 3 de diciembre el presidente de la institución no dejó claro su compromiso. De hecho, no figura ninguna cantidad para este fin en el presupuesto del organismo que preside Ignacio Caraballo. Son 300.000 euros que debe asumir y, si no, «los demás ayuntamientos tendríamos que formular una estrategia para afrontar esa cantidad, pero desde luego esto no va a ser un impedimento para que se abra el chare», apunta González.

Respecto a una hipotética fecha de apertura, el alcalde ve «muy precipitado» que sea este año. «Las obras que quedan se terminarán a final de 2019 o comienzos del próximo año», sostiene, no sin antes recordar el compromiso que afrontó el anterior Ejecutivo central, con los entonces ministros Ana Pastor e Íñigo de la Serna, para ejecutar los accesos.

El chare de Aracena está corriendo peor suerte. En 2010 se paralizaron las obras tras la quiebra de la empresa constructora y la Junta no ha retomado el proyecto, que daría cobertura sanitaria a 50.000 vecinos de 29 pueblos de la sierra. La estructura del complejo se está cayendo y es el ejemplo evidente del desinterés de la Junta en una zona que demanda una mejor atención sanitaria. De hecho, el centro de salud de Aracena –un edificio que ya presenta graves carencias– da cobertura a los pueblos de Galaroza, Valdelarco, Fuenteheridos, Cortelazor la Real, Los Marines, Alájar, Linares de la Sierra, Santa Ana la Real, Corteconcepción, Puerto Moral e Higuera de la Sierra.

Por su parte, el de Bollullos Par del Condado figura en el papel, pero no hay ninguna evidencia material del mismo sobre el terreno. A finales de 2017 el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud y dirección de la obra. La actuación fue adjudicada a Manuel Romero Arquitectos por un importe de 987.355,47 euros. Una inversión financiada en un 80 por ciento con fondos FEDER. La Junta estimó que el coste total alcanzaría los 20 millones de euros, dando cobertura el complejo a 67.000 habitantes. El proyecto continúa guardado en un cajón.

Otro que está terminado es el chare de La Janda, ubicado en Vejer de la Frontera (Cádiz). Este complejo tiene detrás una historia llena de avatares y promesas incumplidas. Se proyectó en 1999 y la construcción empezó en 2007. El pasado verano la Consejería de Fomento inició la construcción de un segundo acceso al nuevo hospital, que continúa sin abrirse.