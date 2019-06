Maeztu acepta renovar otro mandato completo como Defensor t

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha hecho pública hoy su decisión de aceptar renovar en el cargo por otros cinco años, el mandato completo, después de que el Gobierno le haya trasladado que cuenta con el respaldo de la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara, con el apoyo de PP, Cs y PSOE.

Fue el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien hizo públicamente este ofrecimiento a Maeztu hace dos meses si bien el Defensor dijo entonces que debía "meditarlo". Hoy ha querido ser "claro" y afirmar que tras pensarlo "mucho", la "pasión" por su labor hace que "no quiero dejarlo" y ha decidido aceptar renovar después de que le hayan trasladado que cuenta con el apoyo del "80%" del Parlamento andaluz. Tiene asegurados los votos de los diputados de PSOE, PP y Cs. Se da por hecho el no de Vox, que aboga por eliminar la institución. La duda está en si se sumará también Adelante Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz es un órgano de extracción parlamentaria que requiere para su designación una mayoría cualificada de tres quintos. Hasta el momento, había trascendido el interés de los socios de Gobierno, PP y Cs, de que Maeztu repitiera mientras que desde Adelante Andalucía habían señalado su deseo de poner al frente de esta institución a una mujer e incluso se especuló con el nombre de la activista defensora de los derechos de los inmigrantes Helena Malero.

Ante ello, Maeztu -que lleva un año en funciones- por guardar silencio en este tiempo sin aclarar si deseaba seguir. Este viernes, a preguntas de los periodistas durante su comparecencia para presentar el Informe Anual del Defensor del Menor, despejó su intención. "Como me han trasladado que tengo la mayoría, yo no lo quiero dejar. Doy el paso y acepto con todas las consecuencias el mantado", explicó, tras dejar claro que no va a aceptar renovar "por un tiempo", una posibilidad que se apuntó que podría plantearse para lograr el apoyo de Adelante Andalucía.