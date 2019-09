Magrudis fabricó hasta el 25 de julio 180 kilos de los chorizos que ocultó

Las mentiras de Magrudis a las autoridades desde que se decretó la alerta sanitaria el 15 de agosto por un brote de listeriosis vinculado a su carne mechada no paran de aumentar. Por ello, tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía han denunciado a la empresa ante la Fiscalía por un presunto delito contra la salud pública «ante la evidencia» de que «no ha facilitado toda la información necesaria», «ha ocultado listados de distribución de productos», de los que se desconoce incluso si algunos se elaboraron en la fábrica precintada el jueves por el Consistorio o cuenta con «una sede diferente» no declarada. Todo ello, tras detectarse en una cadena de supermercados chorizo de la marca «La Mechá», producto no incluido en la lista que el gerente de Magrudis, José Marín, facilitó a las autoridades sanitarias. Incluso cuando los inspectores de la Consejería de Salud hallaron en la fábrica «cordeles propios de elaboración de chorizos», el gerente aseguró que «hace algún tiempo elaboraba chorizo en pocas cantidades». Pero lo cierto es que lo estuvo fabricando hasta el 25 de julio y que, entre junio y julio, fabricó hasta 180 kilos de chorizo de herradura dulce y picante. A finales de julio se detectó ya un repunte de casos de listeriosis en el SAS pero aún no se había localizado el alimento contaminado ni decretado la alerta, que se ha ido ampliando a más productos progresivamente. Los últimos, chorizos y morcillas el miércoles.

El Ayuntamiento de Sevilla informó ayer de que el análisis de una primera muestra de chorizo de Magrudis dio negativo en listeria, aunque el laboratorio municipal está a la espera de nuevas muestras de otros lotes que permitan completar ese estudio, según informaron a Efe fuentes del Ayuntamiento. De momento, además de la carne mechada «La Mechá», han dado positivo en la bacteria su lomo al Jerez y a la pimienta y negativo el chicharrón o la zurrapa.

Pero lo que ha llevado al Consistorio sevillano y a la Junta de Andalucía a llevar a Magrudis ante la Fiscalía es que ya no se fían de la información facilitada por la empresa, que no se corresponde con lo que algunos de sus clientes indicaron que le compraban o lo que están devolviendo.

En su denuncia ante el Ministerio Público, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento señala que el 29 de agosto un comerciante de un mercado de abastos de la capital hispalense al que le vende Magrudis comunicó al Servicio de Consumo que «dicha empresa distribuye numerosos productos de los que no ha sido informada este área de Consumo, a pesar de haberle requerido con anterioridad y en numerosas ocasiones el listado de productos completos que comercializa». Añade que, dado que tal variedad de productos apuntada por el comerciante no ha sido detectada en la fábrica «en las numerosas visitas de inspección realizadas, cabría la posibilidad de que dicha empresa pudiera comercializarlos o incluso elaborar en otra sede diferente».

Por su parte, la Junta en su denuncia, consultada por LA RAZÓN, relata que tuvo conocimiento a través de una cadena de supermercados de productos fabricados por Magrudis no declarados por su gerente, en concreto chorizos, y recuerda que al propietario de la fábrica se le solicitó el 20 de agosto un listado completo de los alimentos que producía y «en ningún momento declara la elaboración de chorizo en cualquiera de sus variedades».

Tras constatarse la existencia de chorizos de Magrudis en esta cadena, el gerente mantuvo aún que sólo fabricó hace tiempo pequeñas cantidades para ellos, si bien ante el requerimiento de que concretara «fechas de fabricación, cantidades, tipos de productos elaborados y listado de clientes se concluye que» la última elaboración de chorizo de herradura dulce data del 25 de julio, concretamente 49,88 kilos «distribuidos a diferentes clientes». En cuanto al picante, la empresa fabricó 30 kilos el 3 de junio y cien kilos más el 1 de julio, «también distribuidos a diferentes clientes», según los datos recogidos por la Junta en su denuncia. En el escrito señala que Magrudis «ha mantenido un producto en el mercado con elevado riesgo de transmisión de listeria, lo que puede suponer un grave riesgo para la salud de los consumidores».

Desde que se decretó la alerta son 201 los afectados confirmados, tras cuatro nuevos casos registrados ayer, entre ellos un recién nacido. Hay 69 ingresados, 28 de ellos embarazadas y tres en la UCI. Tres personas han fallecido por este brote.

Continúa el cruce de reproches entre administraciones por la gestión

En su denuncia, la Consejería de Salud hace constar que la gran superficie a través de la cual conocieron la existencia de chorizo de Magrudis les facilitó un acta del 24 de agosto en el que los inspectores municipales inmovilizaron «250 gramos de chorizo de tipo dulce» y que el Ayuntamiento no trasladó a la Junta esa información de la que «a fecha de hoy no existe conocimiento oficial». Un reproche que ya hicieron en público los consejeros de Salud y Presidencia, Jesús Aguirre y Elías Bendodo respectivamente, y ante el que el Ayuntamiento defendió ayer que sí lo comunicaron y afearon a la Junta las «desafortunadas e injustificables declaraciones públicas» de miembros del Gobierno andaluz «que no contribuyen a la serenidad con la que deben trabajar los equipos técnicos de las dos instituciones para esclarecer lo ocurrido». Pero el cruce de reproches continuó a nivel de partidos. El PP municipal criticó los «clamorosos fallos y agujeros negros» en la actuación del Ayuntamiento y desde el PSOE-A insistieron en pedir la dimisión de Aguirre y la comparencia de Bendodo por sus «mentiras».