Marín reprocha a Moreno que «se equivoca» al evocar el bipartidismo porque «ha muerto»

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, advirtió a su socio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo andaluz y presidente del PP-A, Juanma Moreno, que «se equivoca» al evocar el bipartidismo porque esta fórmula política «ha muerto». Ahora, a su juicio, «o se buscan apoyos, mayorías y se alcanzan acuerdos, o será muy difícil formar gobiernos estables». En una entrevista con Europa Press –después de que Moreno haya defendido, en el marco de la investidura para formar gobierno en el país, que el PSOE y el PP tienen que trabajar por recuperar el bipartidismo porque éste «es un modelo se ha demonizado, que tiene debilidades, pero que ha funcionado razonablemente bien»–, Marín avisó de que «si alguien cree de verdad que vamos a volver al bipartidismo no va en la dirección correcta». Marín aludió a los resultados que han arrojado los últimos procesos electorales o los sondeos que recogen la consolidación de más actores políticos al margen del PP y el PSOE para argumentar su postura. A su juicio, el planteamiento expresado por el líder del PP-A es una posición «partidista» que respeta pero que no comparte porque «la política que nos espera en el siglo XXI es de diálogo y de buscar entendimiento». El vicepresidente andaluz insistió en que «si no estamos en eso, algunos se equivocan de posicionamiento».

«Está claro que no vamos a volver al bipartidismo, eso se acabó, las mayorías absolutas se terminaron», abundó el líder andaluz del partido naranja, que defendió que «ahora hay que vivir un nuevo tiempo político que tiene que estar basado en el consenso, en el diálogo, en ser capaces de buscar puntos de encuentro y no la vieja política de rojos y azules que pertenece al pasado». Marín considera que en este marco Cs está «en el centro».