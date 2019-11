Montero, Griñán y Díaz esquivan la comparecencia en campaña por la Faffe

Chaves podría quedarse solo en la primera jornada de intervenciones en la comisión de investigación

Los ex presidentes alegan que no se les ha notificado la citación a tiempo y la ministra se agarra a su cargo

Pasos hacia adelante, luchas, intentos de pasos hacia atrás, más luchas. Esto es lo que ha precedido al inicio del rosario de comparecencias que se han fijado en la comisión de investigación en la que se analizará la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que en teoría arranca hoy con la intervención del ex presidente del Gobierno autonómico Manuel Chaves, quien puede que sea el único en aparecer. «Por fin llegó el día», sostuvo el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Cámara, Sergio Romero. El día en el que empezarán a desfilar todos los que la comisión ha considerado necesario que lo hagan en una primera ronda para explicar por qué se ha gastado dinero público «en prostíbulos, ferias, multas de tráfico, carritos de la compra en supermercados o en cubatas en discotecas». Pero, lo que finalmente suceda durante la jornada no está nada claro.

La comisión anunció su intención de convocar hoy además de a Chaves, a los también ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Susana Díaz, y a la ex consejera y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Si bien, según pudo saber LA RAZÓN, Griñán no había recibido ayer la citación ni Díaz tampoco. Es más, a lo largo de la tarde se registraron sendos escritos en los que éstos comunicaban que no habían sido notificados en tiempo y forma, en el caso del ex presidente se matizaba que estaba a disposición del Parlamento, por lo que no comparecerían. Como tampoco Montero, quien estaba previsto que interviniera la última, a partir de las 18:30 horas. En su caso se agarró para justificar su ausencia, como ya hiciera la ex ministra Fátima Bánez en otra comisión en el mismo foro, a un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban acudir a entes de investigación de ámbito autonómico, según confirmó Efe. De hecho, participará como candidata al Congreso en las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre (10-N) en un debate televisivo que se desarrollará en Madrid.

Además el PSOE había presentado un documento en el que pedían que se aplazaran unas comparecencias que, de no hacerse, se desarrollarán en plena campaña electoral. La Mesa del Parlamento regional trasladó a los socialistas que no era el órgano competente para decidir al respecto, que debía hacerlo la comisión de investigación. Los miembros de ésta abordarán a primera hora los mencionados escritos para determinar si admiten o no sus argumentos. De hacerlo, se les volverá a citar en otra fecha. Si es que no, los ex presidentes se arriesgan, de no aparecer finalmente, a que se dé traslado de lo sucedido a la Fiscalía porque podrían incurrir en un presunto delito de desobediencia. En ese enmarañado contexto, PP, Cs y Vox apostaron por mantener un calendario de trabajo que Unidas Podemos tachó de electoralista, en línea con lo sostenido por el PSOE.