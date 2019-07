El Consejo de Administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) renovarán mañana a todos sus miembros tras el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios para un relevo bloqueado durante años y que mantuvo fueron de estos órganos a Ciudadanos y Podemos la pasada legislatura pese a tener representación parlamentaria. El logro alcanzado con el desbloqueo, y la apuesta por periodistas para dirigir ambos órganos –para los que ya habían trascendido los nombres de Rafael Porras y Antonio Checa respectivamente–, contrasta con las propuestas de la mayoría de los grupos, a excepción de Cs y Vox, por políticos para acompañarlos, pese a las llamadas a despolitizar la Radiotelevisión pública andaluza.

Ayer expiró el plazo para que los grupos propusieran sus candidatos –que mañana pasarán por la comisión parlamentaria de idoneidad antes de ser elegidos en el Pleno–. La reforma reduce a nueve los miembros en cada ente (en el Consejo de la RTVA había 15 y en el CAA 11), de los que el PSOE propone a tres, PP y Cs a dos cada uno y Adelante Andalucía y Vox uno por cabeza en cada organismo.

El PSOE-A ha propuesto para la RTVA al ex diputado nacional y miembro de la Ejecutiva Regional Antonio Pradas –reconocido susanista al que Ferraz vetó para liderar la lista al Congreso por Sevilla–; al secretario de Organización del PSOE en Almería, Antonio Martínez y a la ex parlamentaria Olga Manzano. Para el CAA propone al actual subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán –que ha ejercido como director interino durante seis años y pese a superar la edad de jubilación– ; a la periodista del gabinete del PSOE María Luisa Suero y a la ex diputada en el Congreso Amalia Rodríguez. El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, defendió que todos ellos «cumplen con los requisitos que establece la ley, que permite, con un abanico amplio de posibilidades, plantear personas que puedan aportar al funcionamiento». En efecto, la ley no exige que los consejeros de la RTVA sean periodistas mientras que para el CAA sí deben estar vinculados al sector.

El PP, además de al ex director de El Mundo Rafael Porras ha propuesto como consejera de la RTVA a la ex parlamentaria y edil Mariví Romero y para el CAA a los periodistas del gabinete de prensa del partido Mateo Rísquez y Pilar Jimeno, que hasta ahora estaban en el Consejo de RTVA.

El vicepresidente de la Junta y líder de Cs, Juan Martín destacó que los nombres propuestos por su partido son «profesionales con una amplia experiencia» y ninguno está afiliado. Así, para la RTVA el partido naranja opta por la directora de comunicación de la UNIA, Inmaculada Trenado y el director de la agencia de publicidad Arena, Iván Tarín y para el CAA proponen, además de al ex decano de la Facultad de Comunicación Antonio Checa, proponen al jefe de gabinete del vicepresidente, Paulino García.

Adelante Andalucía ha propuesto para la RTVA al secretario de Organización de IU Javier Camacho como «para defender un modelo público» de televisión y para el CAA a la cineasta Pilar Távora. La elección de Vox para la RTVA es su director de Comunicación, Carlos Morillas, y para el CAA la directora de Comunicación de la AECC Ana Millán. De otro lado, la Asociación de la Prensa de Sevilla denunció la «falta de respeto» a los profesionales y pidió a los partidos que rectifiquen.