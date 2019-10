Una perito de la Junta cuestionó los préstamos de Invercaria al parecer ayudas

Una perito de la Junta de Andalucía que analizó la actividad de Invercaria en 2012 explicó ayer en el juzgado que cuestionó los préstamos concedidos por la sociedad pública de capital riesgo porque «parecían subvenciones» y no créditos, ya que la mayoría de ellos no fueron devueltos. En la primera pieza separada del «caso Invercaria» en llegar a juicio, la centrada en la empresa Aceitunas Tatis, la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para el ex presidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo por malversación, prevaricación y tráfico de influencias al conceder un préstamo presuntamente irregular de 100.000 euros a la mencionada entidad, mientras que para Gracia Rodríguez, ex administradora de la empresa beneficiaria, pide dos años y seis meses.

En su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la perito del Gobierno autonómico relató que la accionista única de Invercaria, la agencia pública IDEA, efectuaba «transferencias de capital» previa firma de «contratos programa» en los que se determinaban los fondos que se trasvasaban.

Esas transferencias ya fueron puestas en duda por la Intervención General, tal como recordó el fiscal, y la experta de la Junta cuestionó «que los préstamos tuviesen naturaleza de ayudas», en especial «sabiendo por el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que se habían concedido sin publicidad». «Parecen subvenciones», reconoció la testigo, quien también mostró en el informe de 2012 su extrañeza por que «los procedimientos de reclamación de estos préstamos» empezasen en 2013, a pesar de que en algunos casos se trataba de créditos «concedidos en 2009» con un plazo de devolución de un año. A la pregunta del abogado de Gracia Rodríguez sobre si Invercaria «regalaba el dinero», la testigo ni afirmó ni negó, aunque sí dijo que «el préstamo se tiene que devolver y la subvención no». Además recalcó que muchos de esos préstamos estaban «deteriorados», ya que no fueron devueltos.

Declaró también la autora del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, quien indicó que los préstamos de Invercaria se deberían haber dado sobre la base de la orden de incentivos a la que se acogían todas las inversiones públicas.

Justicia refuerza ese juzgado y el de la causa de la listeriosis

La Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia de la Junta ha ordenado reforzar con seis funcionarios varios órganos judiciales, entre los que se encuentran el encargado de investigar la alerta sanitaria por listerioris o el tribunal que juzga la primera pieza judicial del «caso Invercaria». Se sumará un funcionario (tramitador) en el juzgado de Instrucción 10 durante tres meses para la causa sobre la listeriosis.