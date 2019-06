El festival Sonorama Ribera apuesta por hacer frente a la despoblación con cultura

El Festival Sonorama Ribera del municipio burgalés de Aranda de Duero es ya un clásico de su verano. En la última edición atrajo hasta este pueblo a un total de 100.000 personas en una clara apuesta de los organizadores de la cita por hacer frente a la despoblación con cultura.

Así lo indicó el director del festival, Javier Ajenjo, quien incidió, en la presentación de esta iniciativa, en el impacto económico que generan estas jornadas musicales, que este año se celebran del 7 al 11 de agosto, ya que «el 80 por ciento de los proveedores de material y servicios son de Castilla y León».

«No es un capricho, es una absoluta convicción», señaló, al tiempo que se mostró preocupado por el problema demográfico. «No nos cansamos de decir que la cultura no es un gasto sino una inversión, y con ella y la industria que genera se puede evitar la fuga de mucha gente dándole oportunidades en nuestra tierra», detalló Ajenjo.

En la presentación también estuvo presenta la directora general en funciones de Políticas Culturales, Mar Sancho, quien destacó la posición del Festival como «uno de los más emblemáticos en el panorama español».

«En 21 ediciones ha sabido mantener intactas sus señas de identidad, diferenciándose del resto de citas por su carácter abierto y la apuesta de dar a conocer bandas emergentes en un ámbito rural, junto a artistas y grupos de gran trayectoria nacional e internacional», añadió.

Entre los cabezas de cartel de la vigesimosegunda edición del festival arandino figuran Miss Cafeina, Taburete, Love of Lesbian, The Vaccines, Crystal Fighters, fangoria, Shinova, Javiera Mena, Delorean o Tequila, entre otros 130 nombres más. Además, habrá representantes de la música indie en Castilla y León, como es el caso de Siloe, la Regadera, nadia Álvarez o The Levitans.

Sin embargo, uno de los platos más fuertes será la llegada de Nacho Cano, excomponente de Mecano que vuelve a los escenarios en Sonorama Ribera tras 22 años sin haberse subido a uno después de que algunos artistas, que le acompañarán, prestaran su voz en el CD publicado «Descanso Dominical», versionado por 14 cantantes o bandas.

Juntos a los escenarios principales del nuevo recinto, entre los que se encuentra el denominado Escenario Castilla y León, también habrá espacios paralelos como el escenario Charco, que continúa abriendo por tercer año consecutivo puentes para traer a la Comunidad la mejor música de la América Hispana; el Escenario de Humor y el nuevo Urban Stage, con las nuevas tendencias.