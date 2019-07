Con incertidumbre, en una segunda votación y con negociaciones hasta el último momento. Así se convirtió el popular Javier Maroto en senador por Castilla y León, gracias a los 40 votos del PP y la de todos los procuradores excepto uno de Ciudadanos. Ademas, se registraron 39 sufragios en contra, una abstención y un voto nulo.

Dado que la propuesta de elección de los senadores autonómicos es conjunta, también lograron el apoyo de la Cámara los candidatos socialistas Teresa López y Fran Díaz.

Javier Maroto se mostró muy orgulloso por la elección y por poder representar a una tierra con tanta historia como es Castilla y León.

El vicesecretario de Organización del Partido Popular agradeció la confianza de todos los procuradores del PP así como del vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León y líder de Ciudadanos, Francisco Igea, del que aseguró que ha demostrado ser «más responsable que todo el Grupo Socialista junto».

Maroto explicó que aunque la formación naranja no tenía ningún representante en la lista, entendió «perfectamente» lo que era una acto en el que se designa a unos senadores en función de la proporcionalidad de los resultados electorales, mientras que el PSOE mantenía una actitud «poco razonable».

El dirigente popular indicó que el desapego que muchos ciudadanos sienten por la política se debe a muchas razones, entre otras al «espectáculo» ofrecido hoy por el PSOE, pero también a muchos casos de corrupción del PP y de otros partidos. «Yo siempre me he fajado en la política diciendo a todos, en mi casa y en otras, no a la corrupción y tolerancia cero», subrayó.

Preguntado sobre su posición sobre el Condado de Treviño (Burgos), aseguró que asume todos los posicionamientos del programa electoral del Partido Popular de Castilla y León, y reiteró que será de «respeto a la legalidad y el ordenamiento territorial que existe».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes regionales, Carlota Amigo, afirmó que cambiaron el sentido del voto, de la primera votación -abstención- a la segunda -favorable- gracias al compromiso que han adquirido con el PP de negociar un cambio en la Ley de elección de senadores para que en el futuro sean elegidos de entre los procuradores electos.