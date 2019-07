«La Universidad de Salamanca ha de tener presencia en Ciudad Rodrigo»

El Partido Popular ha vuelto a recuperar Ciudad Rodrigo, uno de sus bastiones en Castilla y León, que perdió hace cuatro años a pesar de ganar las elecciones por un tripartito atípico y antinatura que formaron PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida con poco éxito, a tenor de cómo acabaron la legislatura con críticas y acusaciones entre ellos.

De ese desaguisado se ha aprovechado Marcos Iglesias, un joven dirigente del PP que promete y al que auguran una brillante carrera política en el partido, para dar de nuevo el poder a los populares en esta localidad salmantina y transfronteriza con Portugal. Algo nada baladí, teniendo en cuenta la caída experimentada en general por los de Pablo Casado. Y es que los nueve concejales que logró Iglesias y los suyos han supuesto un triunfo incontestable en las urnas el pasado 26 de mayo.

Apenas lleva tres semanas con el bastón de mando del Ayuntamiento y tiene todo por hacer para procurar la felicidad de sus vecinos, como así se comprometió en su discurso de investidura, pero tiene claras sus prioridades: Atraer un turismo de más calidad y que este redunde más en el municipio, y promover suelo industrial para crear empleo y retener a los jóvenes. En este sentido, su programa hace hincapié en la juventud con distintas medidas en varios frentes. Así, en el lado de la formación, Iglesias quiere estrechar los lazos con la Universidad de Salamanca (Usal) y se ha marcado como reto conseguir que el Estudio salmantino se sienta en Ciudad Rodrigo. «Queremos que la Usal tenga presencia de algún tipo en la localidad; sabemos de la dificultad de que en esos momentos podamos contar con unos estudios oficiales, pero otras opciones podían ser unos estudios oficiales no reglados o el establecimiento de unos cursos de verano, jornadas...», avanza a este periódico el alcalde mirobrigense, quien planteará también a la Junta que revise y mejore la oferta de Formación Profesional en el municipio. «Seremos exigentes y reivindicativos con el resto de administraciones, sean del color que sean», apunta.

En materia de tiempo libre, Iglesias anuncia un Centro Joven y actividades de ocio saludable. Y en lo que respecta a la empleabilidad, el principal desafío, Iglesias se compromete a fijar suelo industrial que posibilite que si en algún momento pasa un tren, Ciudad Rodrigo pueda cogerle para dar nuevas oportunidades y expectativas a sus jóvenes.

«No tenemos varitas mágicas, pero sí ilusión, ganas y compromiso para, al menos, poner diques de contención desde nuestras competencias con el fin de que nuestros jóvenes tenga aquí un futuro», asegura.

Pero mientras todo esto llega, Iglesias y los suyos han empezado el mandato con una «gran despliegue» de recursos para el mantenimiento de parques, jardines y calles públicas. Objetivo: transmitir otra apariencia, especialmente de cara al turismo, uno de sus ejes. «Creemos que la imagen de Ciudad Rodrigo estaba resentida en este sentido y desde este equipo de Gobierno tenemos claro que es clave tener un buen aspecto para poder atraer más turistas que es clave para el futuro crecimiento de la localidad», señala Iglesias.

Al respecto, el primer edil mirobrigense pone en valor las cifras de visitas que sigue teniendo el municipio pero advierte de que los empresarios del sector Servicios le han trasladado que este turismo no repercute en lo económico como debería. «Lo que a mi me dicen es que hay turistas, pero que no se quedan a comer y mucho menos a dormir; y es ahí donde debemos hacer hincapié, para que no nos convirtamos en un lugar de mero paso», señala.

Y, finalmente, avanza que ya trabajan en un ambicioso Plan Estratégico de Turismo, en el que el patrimonio histórico y la oferta cultural y gastronómica serán protagonistas, y en el que se mirará de cerca a la comarca, con especial atención en las pinturas rupestres de Siega Verde, el Castro de Urueña o el Fuerte de la Concepción de Aldea del Obispo, así como a Portugal y sus vecinos, «porque les necesitamos».

Se intensifican los actos por el 75 aniversario de la declaración de Ciudad Rodrigo como conjunto histórico

El alcalde de Ciudad Rodrigo destaca la gran acogida que están teniendo todas las actividades, entre talleres infantiles y juveniles, exposiciones, torneos escolares encuentros de creadores y jornadas de patrimonio que se están llevando a cabo en el municipio para conmemorar como se merece el 75 aniversario de la declaración de Ciudad Rodrigo como conjunto histórico en España. Sus palacios, calles e iglesias atesoran una riqueza patrimonial de primer orden. También su profusa arquitectura civil con la Casa de los Miranda o el Palacio de los Águila y su patio plateresco como ejemplos, además de maravillosa Plaza Mayor, donde se ubicaba el mercado chico auténtico pulmón de la vida cotidiana de la ciudad hace siglos. Mientras que su arquitectura religiosa, tiene su reflejo en la Catedral de Santa María excepcional ejemplo de patrimonio artístico. Iglesias destaca que también se están realizando numerosas actividades para recordar los 130 años de la Seo mirobrigense y los 250 del Seminario San Cayetano. El alcalde avanza que intensificarán los actos para recordar el 75 aniversario como Conjunto histórico hasta final de año, con especial hincapié en agosto, durante las celebraciones del Martes Mayor y el Martes Chico, con la implicación de los comerciantes.