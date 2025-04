Así queda el ranking ATP tras el Masters 1.000 de Montecarlo: Alcaraz recupera el dos del mundo

Carlos Alcaraz sí aprovechó el Masters 1.000 de Montecarlo para acercarse a Jannik Sinner en la clasificación de la ATP, aunque el italiano, en la actualidad cumpliendo la sanción de tres meses por dopaje, sigue todavía lejos. Es más, tiene asegurado que cuando vuelva, justo después del Mutua Madrid Open y antes del Masters 1.000 de Roma, que se disputa del 7 al 18 de mayo, estará en lo más alto del ranking mundial, además con margen respecto al español, que tendrá que defender 2.000 puntos en Roland Garros y 2.000 en Wimbledon, los dos Grand Slams que ganó en 2024.

Alcaraz apenas logró recortar puntos a Sinner en la gira americana de pista dura, en Indian Wells y Miami, pero en el Principado de Mónaco le ha rebajado 1.400 del tirón: 400 que el pelirrojo de San Cándido no ha podido defender y que pierde 1.000 que gana por su triunfo Carlos, que no defendía nada porque el año pasado no pudo jugar por sus problemas en el antebrazo.

La lección aprendida por Alcaraz

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, además, sube un puesto en el podio y se coloca como número dos, aprovechando también el bajón que está teniendo Alexander Zverev aunque, según las propias palabras del murciano, eso es ahora secundario para él. Tiene que ser una consecuencia de lo más importante. “He prestado atención a los números y eso no es lo ideal porque me he dado cuenta de que tengo que jugar al tenis nada más. Amo el tenis, salir a la pista y hacer grandes partidos. Tengo que olvidarme del ranking y todo lo demás. Aquí en la tierra voy a intentar olvidarme de todo y jugar. Nada más”, aseguró.

Regreso al número dos de Alcaraz

Mañana lunes 14 de abril, Sinner seguirá siendo el rey del circuito, con 9.930 puntos, seguido de Alcaraz, con 7.720. En lo que respecta al “top 10” se han producido algunos movimientos. Zverev cae a la tercera posición, Fritz sigue cuarto y Djokovic se mantiene quinto, pese a su sorprendente derrota en la primera ronda en Montecarlo. En el seis tampoco hay cambio: Jack Draper. Pero sí a partir de ahí: sube tres puestos De Miñaur, que se coloca séptimo; uno Rublev, ahora octavo; y dos Medvedev, que regresa a una lista de los diez mejores que cierra Casper Ruud.

El que se cae es Tsitsipas, que cede ocho puestos (del ocho al 16). El finalista en Montecarlo Lorenzo Musetti es undécimo, con 3.200 puntos.

Así está el “top 10” de la ATP

1. Jannik Sinner (Italia): 9.930 puntos

2. Carlos Alcaraz (España): 7.720

(España): 7.720 3. Alexander Zverev (Alemania): 7.595

4. Taylor Fritz (EE UU): 5.280

5. Novak Djokovic (Serbia): 4.120

6. Jack Draper (Gran Bretaña): 3.870

7. Alex de Miñaur (Australia): 3.535

8. Andrey Rublev (Rusia): 3-530

9. Daniil Medvedev (Rusia): 3.290

10. Casper Ruud (Noruega): 3.215

La próxima cita de Alcaraz es el ATP 500 de Barcelona, en el que tampoco defiende puntos, por lo que tiene otra buena opción de seguir subiendo. Alcaraz no estaba en el dos del mundo desde el pasado noviembre. Hay que recordar que en septiembre de 2022 Alcaraz se convirtió en el número uno más joven de la historia.