Ada Colau estudia incorporar un peaje urbano en Barcelona

Varios grupos ecologistas han pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que impulse siete medidas concretas para revertir los crecientes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, entre las que figuran la implantación de un peaje urbano y cerrar la incineradora de residuos.

Estos grupos han participado hoy en la sesión constitutiva de la Mesa para la Emergencia Climática y han entregado a la alcaldesa una carta en la que le plantean las demandas del mandato.

"Nuestro objetivo es que la declaración de Emergencia Climática en Barcelona no quede en palabras vacías, sino que venga acompañada de medidas efectivas a la altura del enorme reto que esta emergencia nos plantea", han señalado fuentes de estas entidades, entre las que se encuentran Climacció, Families For Future Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Movimiento por la Justicia Climática y Rebelión o Extinción Barcelona.

Estos grupos quieren que Barcelona reduzca en un 40 % la emisión de gases contaminantes antes de 2030, y para ello pide que se paren los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras viarias, portuarias y de ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Proponen asimismo establecer una tasa anticontaminación (peaje urbano) para reducir a la mitad los vehículos privados circulantes, cuya recaudación se destinaría a la financiación del transporte público.

También piden incrementar la generación de energía proveniente de fuentes renovables y limpias, simplificando la legislación y proporcionando incentivos administrativos desde el consistorio, cerrar la incineradora de TERSA, desvincular la comercializadora municipal Barcelona Energía de esta empresa pública e impulsar las políticas de 'Residuo Cero'.

Estos colectivos han pedido formalmente a la alcaldesa que les dé una respuesta el próximo 27 de septiembre en el marco de la movilización prevista en Barcelona por la Huelga Mundial por el Clima y que está convocada por Fridays For Future con motivo de la Cumbre sobre la Acción Climática que tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.