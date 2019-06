“El cuerpo de la mujer llevaba unos diez meses muy bien camuflado”

La Unidad Central de Desaparecidos de los Mossos d’Esquadra localizó un cadáver en la casa de Terrassa, donde buscaban el cuerpo de Mònica Borràs, horas después de la detención de su ex pareja por su supuesta vinculación con la desaparición de la mujer en agosto de 2018.

Según informaron fuentes de la investigación, agentes de la Policía Científica, que buscaban el cuerpo de la mujer con la ayuda de un georradar y varios picos para remover la tierra de una zona ajardinada de la vivienda que Borràs compartía con su ex pareja, localizaron un cadáver tras horas de exploración, y todo apunta a que se trata de Borràs.

El técnico de georradares de la empresa Falcon High Tech Luis Avial, fue uno de los mayores, por no decir el que más, artifice del hallazgo del cadáver.

Aparte de elogiar la citada unidad de los Mossos, explicó a LA RAZÓN que el cuerpo «estaba en el subsuelo, tapado, aunque finalmente lo detectamos gracias al radar». «Estaba muy bien camuflado», añadió, antes de avanzar que el cadáver «tenía señales de estar enterrado desde hace diez u once meses», lo que se correspondería con la fecha de desaparición de la mujer.

Una vez localizado el cadáver, se estaba a la espera de que los forenses le practicaran la autopsia para intentar corroborar que se trata de la mujer desaparecida en agosto del pasado año y para determinar las causas de la muerte. No obstante, fuentes cercanas al caso confirmaron que con toda probabilidad se trata de Borràs.

El registro de la vivienda, ordenado por el juzgado de violencia machista número 1 de Terrassa, se inició a las 10.00 horas de la mañana, con la presencia del detenido y, tras una pausa al mediodía, se reprendió por la tarde, cuando finalmente se pudo localizar el cadáver.

La desaparición de Borràs, de 49 años, fue denunciada en agosto de 2018 por el ahora detenido, lo que motivó que los Mossos abrieran una investigación con el fin de localizarla y difundieran su fotografía y descripción física, apelando a la colaboración ciudadana.

Diez meses más tarde, los Mossos arrestaron a su ex pareja por su presunta relación con la desaparición violenta de la mujer. No había noticias de ella desde hace diez meses salió del domicilio. La última vez que fue vista no llevaba no llevaba consigo ni su bolso, ni su teléfono ni su documentación personal.