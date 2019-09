Dos informes demoledores alertaban a principios de año de que tres de cada diez mujeres nacidas a finales de los 70 no tendrá hijos y de que la mitad de mujeres que no ha sido madre, lo hubiera querido ser. El primero, del Consejode Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), denunciaba que la dificultad de conseguir una vivienda, la incertidumbre económica y la ausencia de políticas de apoyo a la familia influyen en el progresivo aumento de la edad en que las mujeres se deciden a tener hijos. También destacaba como causas la consecución de una carrera profesional y la dificultad de encontrar una pareja con la que compartir un proyecto reproductivo. Mientras que el segundo, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ponía el dedo en la llaga y sacaba los colores a las administraciones al cuestionar un papel que penaliza la maternidad.

Pero pese a que las estadísticas alertan de que es imprescindible promover un cambio social y cultural para que el miedo a perder una carrera profesional no disuada a las mujeres que quieren ser madre de serlo, las tímidas propuestas del último Gobierno de Pedro Sánchez (un permiso de paternidad de 8 semanas desde abril y de 12 semanas a partir de enero) aún no han revertido una tendencia que ha convertido en Cataluña en la región europea que tiene las madres más tardías de Europa. Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) la edad en que las catalanas tienen su primer hijo sigue “in crescendo” y ya es de 31 años. Y no sólo eso, el número medio de hijos por mujer es el más bajo desde 2001: las catalanas tienen 1,3 hijos por mujer de media.

Los datos que esta mañana ha publicado el Idescat son demoledores. En 2018, un total de 63.174 bebés nacieron en Cataluña, son 3.629 niños menos que en 2017, lo que se traduce en un descenso del 5,4% de la natalidad.

La reducción de la natalidad se concentra en las madres de nacionalidad española. Las madres autóctonas tuvieron 44.489 niños, un 7,7% menos. Y las madres extranjeras, 18.685 bebés, un 0,4% más.