Las mejores películas de Sitges hasta el momento

Hace una semana que se inauguró Sitges y los músculos empiezan a pesar y la capacidad de sorpresa comienza a perderse. Sin embargo, ya han habido unas cuantas películas que prometen emociones fuertes cuando lleguen al gran público. Tanto crítica como público han aplaudido a rabiar estas cinco películas, lo que no tiene por qué significar que sean candidatas a los premios. Los jurados tienen eso, que deciden sin responsabilidad. Nadie les va a quitar nada tras su valoración. Si tuviesen que compensar con su dinero sus equivocaciones y opiniones disparatadas quizá los premios serían más justos. Hasta entonces sólo queda aplaudir a rabiar para que se oiga y se cuantifique cuáles son realmente las mejores. Y en Sitges se aplaude mucho.

Ventajas de viajar en tren- Aritz Moreno

Si hay un título inesperado dentro de la lista de favoritas es esta adaptación de la icónica novela de Antonio Orejudo. Luis Tosar roba todos los planos en esta película que nos lleva a un viaje en tren donde una editora, que acaba de dejar a su marido en un centro psiquiátrico, se encontrará con una serie de personajes más perturbados que su marido. ¿El efecto espejo es terapéutico? Lisandro Londres, un poeta gallego del XIX vio, al mirarse en un espejo, a un león con una linterna y no se sintió mejor.

Judy & Punch

Esta película ha generado disparidad de criterios, pero a los que les ha gustado les ha gustado a rabiar. Mia Wasikowska protagoniza esta cinta de Mirrah Foulkes que nos presenta la seria locura de unos marionetistas y lo que son capaces de hacer con sus muñecos. No hay moraleja tonta, no se intenta persuadir a nadie sobre la objetivación contemporánea de los seres humanos y la capacidad de usar y tirar personas por la sociedad. No, es mucho mejor, una historia apasionante de unos seres inadaptados que crean no sólo muñecos, sino su propia escala de valores para encontrar un correcto espacio para representarlos. La más inteligente de todas las películas de Sitges según los que siguen el festival.

Little Monsters - Abe Forshyth

El humor ha estado muy presente en esta edición del Festival de Sitges, pero no ha habido mejor comedia que esta. ¿Cuál es la mejor comedia? Dejémonos de ñoñerías, la mejor comedia siempre es la que te hace reir más. Puede que la mejor película sea otra cosa, pero quién preferiría ver una película a reírse sin parar durante hora y media. Lupita Nyong’o y Josh Gad se van a una Australia plagada de zombies para un festival gore que, paradójicamente, es una gran celebración de vida.

Daniel isn’t Real - Adam Egypt Mortimer

Imagina que eres un chico con problemas y que te inventas a un amigo invisible para poder sobrellevarlo. Imagina ahora que tu amigo es Arnold Schwarzenneger o no imagines tanto, imagínate que es su hijo y que empieza a comerte la cabeza para que hagas perversas y desalmadas locuras. Esto es lo que imaginó Adam Egypt Mortimer y es lo que ofrece “Daniel isn’t real” la mejor de la tendencia de moda de este año del festival, las películas que juegan con la fragilidad mental de sus protagonistas y cómo lo que creermos real nunca es lo que parece.

El Hoyo - Galder Gaztelu-Urrutia

Las parábolas distópicas suelen ser un tostón, así que lo que ha hecho Galder Gaztelu-Urrutia con “El hoyo” tiene mucho mérito. La historia de esta prisión que jerarquiza la comida, con unos pisos altos que se lo llevan todo y unos niveles bajos que sólo reciben las sobras, si reciben algo, sorprendió por su inusual efectividad emocional. Ya triunfó en Toronto y Austin y triunfará en Netflix y en los cines que tengan la suerte de exhibirla.