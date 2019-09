Gloria cogió a su hijo de la mano y le dijo: «¡vamos a comprar un libro!». «¿Y un helado?», le contestó el niño. Gloria no contestó, sólo le apretó un poco la mano y lo empujó fuera de casa. La profesora del niño le había insistido que lo que necesitaba de verdad el crío era leer en casa y Gloria sabía que los profesores siempre tienen razón. Su hijo no sabía eso, al parecer. No era culpa suya. No escuchaba a nadie, tampoco podía adivinarlo.

Gloria llegó a Paseo de Gracia con la idea de ir a la Casa del Libro y que el niño eligiera algo que leer, pero se encontró por sorpresa con toda una serie de paradas en la calle donde se vendían libros de segunda mano. «Mira, me saldrá barato y todo», pensó. Allí había miles de ejemplares de todo tipo de libros y por un segundo pensó que su hijo se perdería entre la gente antes de que pudiera elegir uno. Sin embargo, antes de que pudiera arrepentirse, su hijo ya tenía uno en la mano. «¡Quiero éste, quiero éste, me encanta!», dijo excitado y le pasó un ejemplar de «Tío Elefante», de Arnold Lobel. A la madre casi se le salta una lágrima.

Gloria llamó al vendedor de la parada. Era un ejemplar viejo y con cuatro monedas de un euro en la mano le preguntó cuánto valía el libro. «Son 1.200 euros», dijo. La mujer miró las monedas en la mano y vio que no tenía suficiente. Lo pensó, las contó todas, pero no. «¡Qué!», exclamó al final, pensando que no había entendido bien. Aquel hombre le explicó que el ejemplar era una primera edición firmada por el autor, que era un libro muy codiciado por bibliófilos y coleccionistas. «Yo soy coleccionista, yo soy coleccionista», gritó su hijo. «Tu lo que eres es una pesadilla», dijo la madre y obligó al niño a escoger otro libro.

Gloria no podía creer su suerte, pero dos segundos después el niño tenía otro libro. «Éste, éste, me encanta, no leeré nunca ningún libro si no es éste», exclamó y su madre se lo arrancó de las manos. Era «Matilda», de Roald Dahl y valía 600 euros. Tambien era una primera edición, también estaba firmado y era en inglés. A vert si era cierto que era un coleccionista. «¡Pero sabes inglés!», le dijo la madre y el niño pensó que sí, pero que no era el momento para decírselo.

18 libros después, el niño encontró un libro que no era una primera edición o un incunable. «Al niño no le gustará leer, pero vaya si no sabe cuáles son los libros caros», pensó Gloria. Al final le compró»El principito» y pensó que se había ganado el cielo con eso. No te puedes equivocar con éste, se dijo. Al llegar a casa, la madre le dijo que se encerrase en su cuarto y empezase a leer. El niño lo hizo, se encerró y guardó el libro con los otros tres ejemplares de «El principito» que tenía. Qué tontos son los adultos, pensó. «¿Estás leyendo?», oyó que gritaba la madre. «¡Claaro, me encanta!», exclamó y empezó a jugar con su móvil.

La escritora Care Santos inauguró ayer la 68 edición de la Feria del Libro de Ocasión, Antiguo y Moderno. La autora aseguró que es una fiel seguidora de la feria, la cual visita cada año desde que tiene memoria, pero confesó que ella se siente «más bibliómana que bibliófila». Porque en la feria hay libros para todo el mundo, para los que busca joyas bibliófilas a auténticos tesoros descatalogados a muy buen precio. «Tengo buen gusto para escoger los libros, pero no tan buen bolsillo, como madre de familia numerosa que soy», bromeó Santos, quién aseguró que buscará libros de la editorial Aguilar de los años 50 o 60 o las dos ediciones del «Romancero gitano» que se publicaron en vida de García Lorca,.

Libros como naves

Hasta el próximo 6 de octubre, la feria acogerá paradas de 35 libreros de toda España con un fondo impresionante. En su inauguración, la presidenta de la feria y del Gremio de Libreros de Viejo de Cataluña, Patricia Camiño, recordó las palabras de la poetisa Emily Dickinson cuando dijo: «para viajar lejos no hay mejor nave que un libro».

La feria dedica este año su exposición temática a dar a conocer las publicaciones relacionadas con el folclore de Cataluña, que tiene como ejes la obra de Aureli Capmany, Joan Amades y Ramon Violant. Aprovechando la temática de la exposición, el Esbart Català de Dansaires interpretó ayer tres bailes tradicionales.