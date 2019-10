El desafío soberanista lo copa todo en la Cataluña. La Educación, el trabajo, los negocios y, ahora también los contratos de alquiler.

La tensión social en todos los rincones de Cataluña se refleja en las fachadas de los edificios con banderas independentistas y banderas españolas que muestran la división de los catalanes en los balcones. Ante esta situación y por el temor a posibles ataques a su propiedad, los dueños de pisos de alquiler han decidido incluir cláusulas que prohiben a los inquilinos colgar cualquier símbolo en la fachada.

Cerca del 50% de los nuevos contratos de alquiler que se hacen en Cataluña incluyen una nueva cláusula impensable hasta ahora: se prohíbe explícitamente los inquilinos colgar ningún tipo de bandera en la ventana o balcón de la fachada. Así lo ha confirmado a RAC1 el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida. Los expertos aseguran que la ley avala este tipo de prohibición para que la fachada es propiedad de la comunidad de vecinos.

El asesor jurídico y vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Josep Maria Aguilà, admite que desde el Colegio se aconseja a los administradores que añadan ya esta cláusula a los nuevos contratos porque para colgar una bandera insisten que hay que el permiso de la comunidad. No obstante, reconocen que esta nueva cláusula tal vez pueda chocar contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y manifestación.

Desde el colegio de Administradores de Fincas defienden que el inquilino habita una vivienda, pero el espacio de la vivienda no llega hasta poder utilizar la fachada sin el consentimiento de la comunidad. No obstante aseguran que no se podrá impedir colgar cualquier insignia por detrás de las ventanas aunque se vean desde la calle.

Asimismo, el incremento de la tensión ha llevado a muchos vecinos a modificar los estatutos de las comunidades de propietarios para prohibir los símbolos en las zonas comunes.