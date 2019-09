Solo el 20% de los catalanes no se siente español

La nueva encuesta Òmnibus del Centro de Estudios de Opinión (CEO) arroja datos muy interesantes sobre los intereses de los catalanes. Entre otras muchas variables expresan su opinión sobre extranjeros, deporte, independencia, el juicio del 1-O, el sentimiento de nación, los presos soberanistas o el referéndum.

La encuesta se realizó entre el 3 y el 25 de junio con una muestra de 1.200 personas entrevistadas y cuenta coin un margen de error del 2,83%. En ella, el 55,9 de los catalanes estyá en desacuerdo con el juicio a los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo, mientras que un 21,1% por ciento está de acuerdo con que ha sido justo. El 55,6% cree que acabará dirimiéndose en tribunales europeos y el 63% opina que es el juicio más relevante de la democracia europea. En cuanto a la independencia, solo el 11,3% considera que la vía unilateral del la Generalitat es la correcta en el proceso soberanista. De las cuatro opciones propuestas por la encuesta como salida al conflicto catalán, el 40,3% optaría por la vía del diálogo y la negociación “sin límites” mientras que el 36,3% “dentro del marco de la Constitución”. La “mano dura” del Gobierno central sería la opción preferida por el 4,8% de los encuestados.

El 68,6% de los catalanes considera que el encarcelamiento de los presos soberanistas y los huidos al extranjero es injusto, el 17,9% cree que sí, “no lo sabe” (9,9%) y el 3,6% “no contesta”. Para el 67,8 de los catalanes son los ciudadanos de Cataluña los que deberían decidir “qué relación quieren con España” en un referéndumy el 2,4&, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Se oponen al referéndum el 21,2% y, según el 49,25% rechaza que se haga en toda España y el 38,7% está a favor de que todos los ciudadanos voten la relación entre Cataluña y España.

Curiosamente el 41,2 por ciento de los catalanes se siente tan español como catalán, frente al 20,1%, que solo se siente catalán y el 2,8% que se siente más español que catalán. “A la pregunta, un 8,2% ha respondido “solo español” y un 17,4%, “más catalán que español”.

En otro orden de cosas, el 41,8% de los catalanes estaría dispuesto a acoger en su casa a un menor extranjero no acompañado de manera temporal, mientras que el 51,8% no estaría dispuesto. En el apartado social, también se ha preguntado sobre si se tiene conocimiento de alguna situación de "discriminación o violencia hacia una persona de su entorno lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual", a lo que el 23,1% ha respondido que 'sí' y el 76,9%, que 'no'. En el mismo ámbito, el 44,3% afirma conocer "los instrumentos para denunciar situaciones de discriminación o violencia" hacia este colectivo, mientras que el 55,4% los desconoce. Sobre la Reforma Horaria que el Govern trabaja en aplicar, el 59,6% afirma no conocer este proyecto, y el 40,3% sí que tiene conocimiento. También se ha consultado por la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC): el 68,3% desconoce que el Govern la ha puesto en marcha --entró en vigor en septiembre de 2017--, y el 31% sí que la conoce.