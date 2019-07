«A muchas personas no les gustan las matemáticas porque no las entienden»

Para algunos era la materia más temida, la que querían que se fuera para no volver. Para otros, llegó para no irse y convertirse en la pasión de su vida. Esto es lo que le ocurrió a Rosa Donat, vicedecana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia (UV), becada Fulbright y miembro del comité organizador del Congreso Internacional de Matemática Aplicada e Industrial (ICIAM), el mayor cónclave mundial de este tipo, que se celebrará en Valencia el próximo lunes 15 de julio.

-¿Por qué hay tanta personas a las que no les gustan las matemáticas?

-Quizás sea porque no las entienden y las matemáticas es una bola de nieve; si tú no has entendido cómo sumar quebrados, luego no vas a poder resolver ecuaciones. Además, para poder entender las operaciones que enseñan los profesores, los alumnos tienen que estar atentos. Pero es difícil estarlo si en una clase hay más de 30 personas.

-¿Cuál es la misión del gran congreso ICIAM 2019?

-Hacer que la sociedad aprecie y valore las matemáticas, y que la Administración valore lo que nosotros contribuimos al progreso. También nos permite, a nosotros como matemáticos, festejar a los nuestros.

-¿Cómo han ayudado las matemáticas a la evolución humana?

-Tenemos ahora mismo algoritmos que son capaces de predecir a cuatro días vista el tiempo que va a haber, de predecir casi en tiempo real cómo un tsunami que se provoca a 50 kilómetros de la costa puede llegar a inundar qué zonas... Todo esto se ha conseguido porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando en modelos matemáticos y en simulaciones numéricas de esos modelos que permiten que hoy día tengan un grado de fiabilidad muy alto para poder predecir qué es lo que va pasar en temas de riesgos, en temas de calidad... en infinidad de procesos que están en el día a día de todo el mundo y que tú no los ves. Igual que no sabes cómo funciona un móvil, pero lo usas de todos modos.

-¿Cree que la administración valora a los matemáticos como se merecen?

-Tenemos que tener en cuenta que en los recortes hemos salido muy dañados y que no puede haber progreso científico sin gente joven dedicada a la ciencia. Y no puede haber gente joven dedicada a la ciencia sin una financiación estable.

-¿Qué retos afrontan las ciencias en España?

-El de la estabilidad. La gente no ha salido de la crisis todavía en ciencia. Tenemos investigadores con un currículum impresionante, en condiciones precarias. Además de un relevo generacional que no está asegurado que se pueda producir como consecuencia de los recortes.

-¿Qué le gustaría que supiera la gente sobre las matemáticas?

-Me gustaría que la gente valorara más las matemáticas y el hecho de que los matemáticos buscamos oportunidades para contribuir al progreso de la sociedad.